София може да забави класирането за ясли и градини

Тазгодишната кампания за прием в софийските ясли и детски градини ще протече по-напрегнато от обикновено заради течащо в последния момент съдебно дело срещу новите критерии за постъпване в детските заведения. Възможно е заради липсата на достатъчно яснота по делото да се стигне до преместване на вече обявени дати за класиране, съобщиха от Столична община.

До проблема с приема в градините се стигна след произнасяне на Административен съд - София град, който уважи искане на жалбоподател за спиране на изпълнението на част от промените. Обжалванатето на актовете не спира изпълнението им освен ако съдът не го допусне при точно опроделени условия и по делото срещу новите критерии за прием в градините се стигна точно до това - спиране на изпълнението. В съда са атакувани по същество три нови елемента в класирането - въвеждането на по-голямо предимство за децата, живели по-дълго на територията на съответния район. За адрес в района повече от 3 години според новите критерии се присъждат 8 точки, за период от 1 до 3 години - 5 точки, а за последната година - само една точка. С промените постоянен и настоящ адрес се приравняват. Атакува се и влизането в сила на промените от 2026-2027 г. По самите промени няма произнасяне по същество, но АС-София град реши да спре изпълнението, защото счита промените за радикални и предприети на късен етап.

"Предприетата радикална промяна и то непосредствено преди началото на кампанията за прием на деца, води до извод, че действието на оспорените разпоредби може да причини на адресатите значителни или трудно поправими вреди в сочения от жалбоподателката смисъл, поради предизвиканото състояние на несигурност относно заложения критерий и същественото засягане на оправданите правни очаквания на адресатите относно критерия за уседналост. Изменението на процедурата по кандидатстване за критерия уседналост непосредствено преди стартирането на предстоящата кампания ще доведе до неудобство и несигурност у родителите, предвид наличието на реални житейски ситуации /напр. реално промяна на местоживеенето след първо класиране, .....раздяла между родители, водеща до промяна адреса на детето, на адреса на родителя при който остава да живее, сключване, прекратяване договор за наем, административни забавения при регистрация на адрес и др.", се изтъква в определението на съда.

Общината ще чака окончателно произнасяне

След това определение общината е получила много въпроси и оттам са преценили на този етап да не предприемат никакви промени в критериите за класиране. От общината се надяват Върховен административен съд да се произнесе бързо по определението за спиране на действието на новата Наредба. Ако определението случайно закъснее, общината е готова да измести датите за класиране.

"Производството по произнасяне е бързо, но в случай че Върховният административен съд се забави с решението си, Столична община има готовност да коригира датите на класиранията, така че родителите да имат достатъчно време да проверят или пренаредят желанията си. Приоритет на администрацията е да гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при едни и същи условия и по ясни, влезли в сила правила", изтъкват от кметството. "Столична община чака окончателното произнасяне на Върховния съд, за да спести на семействата риска от двойна промяна на правилата в рамките на броени дни. Всяко прибързано действие сега би принудило родителите да пренареждат желанията си многократно, което ще създаде несигурност за всяко семейство точно преди самото класиране", изтъкват от екипа на Терзиев. Към момента системата ИСОДЗ работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г.