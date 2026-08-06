Медалисти ще учат безплатно в университет със стипендия от 665 евро

Държавата ще освобождава от семестриални такси и ще отпуска месечна стипендия от 665 евро на ученици с медали от международни олимпиади, които изберат да следват в български държавни университети. Това е записано в насоките за кандидатстване и процедурата за подбор към нова национална програма на министерството на образованието.

По нея най-талантливите ни ученици и първокурсници, които са се отличили в международни олимпиади, ще могат да учат безплатно във висши училища и да получават стипендии.

Финансовата подкрепа ще се отпуска за 10 месеца през всяка академична година, като максималният срок за получаването й е 4 г. Право да кандидатстват ще имат носители на златни, сребърни и бронзови медали от международни олимпиади по математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, философия, география и науки за Земята, както и по изкуствен интелект. Медалът трябва да е спечелен през годината преди кандидатстването, а програмата е насочена както към кандидат-студенти, така и към записани първокурсници. Подкрепата ще важи само за редовно обучение в държавни висши училища по специалности от областите "Хуманитарни науки", "Природни науки, математика и информатика" и "Технически науки".

Кандидатите ще подават документите си директно в университета, в който са приети, до 15 октомври. След първоначална проверка висшите училища ще изпращат заявленията в МОН, а специално назначена комисия ще класира кандидатите и ще предложи за одобрение списъка на стипендиантите. В комисията ще участват представители на министерството, Съвета на ректорите, Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, фондация "Еврика", Националния STEM център и Националното представителство на студентските съвети. Ако кандидатите са повече от предвидения бюджет от 3.6 млн. евро, те ще бъдат класирани по точкова система, която отчита до три спечелени медала от международни олимпиади.

Златен медал от основна международна олимпиада с национална селекция и национален отбор ще носи 120 точки, сребърен - 60 точки, а бронзов - 40 точки. Златното отличие от друга международна олимпиада с национална селекция и национален отбор - европейска, балканска и др., ще носи 30 точки, сребърното - 15 точки, а бронзовото - 10 т. Така, максималният брой точки ще е 270.

За да запазят подкрепата, студентите ще трябва ежегодно да доказват добър академичен успех. Изискването е средният успех да не пада под 4,75, обучението да продължи в редовна форма и да не бъде прекъсвано, освен по уважителни причини като заболяване или майчинство. При незадоволителни резултати комисията ще може да намалява или прекратява финансирането.