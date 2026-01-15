Медия без
Лихвата на студентските кредити пада от 7 на 3%

Държавата ще възстанови заема при раждане или осиновяване на второ дете

15 Яну. 2026Обновена
Целта им е да направят студентското кредитиране по-достъпно.
Илияна Кирилова
Лихвата за кредити за студенти пада от 7 на 3%. Това предвиждат промени в закона за кредитиране на студенти и докторанти, приети днес от депутатите.

Предложенията са на БСП. Те бяха приети експресно днес на две четения без дебат и с почти пълно единодушие.

Целта им е да направят студентското кредитиране по-достъпно. Според мотивите на вносителите макар последните години да се увеличава броят на отпуснатите кредити, обхватът на младежите, които се възползват от тях не е много голям - главно заради високия лихвен процент. Около половината от банките се възползват именно от максималния законоустановен процент от 7 на сто, а другата половина - предлагат близки до тази стойност лихви. Често търговските банки дават по-добри и гъвкави потребителски кредити на студентите, което ги прави и по-предпочитани от тях, се отбелязва в мотивите.

Намаляването на лихвата ще стимулира повече студенти да учат висше образование, особено от семейства с нисък доход, което ще допринесе и за намаляване на социалните неравенства и достъпа до образование. Достъпното висше образование би увеличило броя на квалифицираните кадри в различни сектори, надяват се вносителите.

Според приетите промени държавата ще възстановява студентски кредит при раждане или осиновяване на второ дете, което цели да насърчи раждаемостта. Също така, с тях се установява санкционен механизъм при евентуално нарушения на типовия договор от страна на банките - в такива случаи те ще бъдат лишавани от премии за добро управление.

От БСП са изчислили, че промяната ще струва 100 000 лв. на бюджета.

 

Обхват

За 2026 г. правителството одобри държавна гаранция до 30 млн. лв. за студентски и докторантски кредити. За такива ще могат да кандидатства около 138 170 студенти в редовна форма на обучение и около 2 489 докторанти. От въвеждането на програмата за държавно гарантирани кредити до 31 декември 2024 г. над 22 500 студенти и докторанти са се възползвали от тази възможност. Тяхната обща стойност е около 160 млн. лв.

