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55 000 четвъртокласници са на изпит по български

Утре е тестът им по математика

Днес, 06:21
Традиционно четвъртокласниците се представят доста добре на изпитите си.
Илияна Кирилова
Традиционно четвъртокласниците се представят доста добре на изпитите си.

55 000 четвъртокласници са днес на първия си училищен изпит - националното външно оценяване по български език и литература, което традиционно се провежда в края на началната степен на образование.

НВО-то се провежда в 1706  училища в страната. Тази година няма промяна във формата на изпита, който проверява базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

Около 55 000 ученици се явяват на изпита, който започна в 10:00 часа. Децата разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 - литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Децата със специални образователни потребности ще имат възможност да работят с 30 минути повече от останалите.

На 4 юни ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 т.

Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.

 

Философия

Традиционно на този изпит четвъртокласниците се представят доста добре за разлика от изпита в 7. клас, на който резултатите са доста ниски и който служи за прием в гимназиите. М.г. на теста по български средният резултат за страната бе 70,9 т. от 100 точки, а по математика - 69.7 т., което бе съответно с 2 т. и с 1 т. по-ниско от 2024 г. 

През годините НВО-то в 4. клас често е било критикувано като ненужно от различни организации, вкл. от синдикат "Образование". Оттам смятат, че изпитът е ненужен, тъй като от него не зависи нищо, и подлага на излишен стрес учениците. С оценките от него се кандидатства единствено в 5. клас в математическите гимназии. 

 

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Ключови думи:

национално външно оценяване, 4. клас

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