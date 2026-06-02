53 5000 четвъртокласници се явиха на изпит по български (Ключ с верни отговори)

Илияна Кирилова Традиционно четвъртокласниците се представят доста добре на изпитите си.

53 500 четвъртокласници се явиха днес на първия си училищен изпит - националното външно оценяване по български език и литература, което традиционно се провежда в края на началната степен на образование.

В ранния следобед МОН публикува верните отговори. Ключът е наличен на следния линк: https://www.mon.bg/nfs/2026/06/4nvo26_bel_03062026.pdf

Първоначално от МОН съобщиха за 55 хил. ученици в 4. клас, което означава, че 1500 деца не са се явили.

НВО-то се проведе в 1706 училища в страната. Тази година нямаше промяна във формата на изпита, който проверява базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

Около 55 000 ученици се явиха на изпита, който започна в 10:00 часа. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 - литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Децата със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече от останалите.

В днешния ден имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. "Екипите на тези училища са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършването на необходимите проверки, с което бяха осигурени спокойни и безопасни условия. Поради огледи в отделни училища началото на изпита започна с леко забавяне, което впоследствие не възпрепятства нормалното му провеждане", уточниха от МОН.

На 4 юни ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 т.

Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.

Философия

Традиционно на този изпит четвъртокласниците се представят доста добре за разлика от изпита в 7. клас, на който резултатите са доста ниски и който служи за прием в гимназиите. М.г. на теста по български средният резултат за страната бе 70,9 т. от 100 точки, а по математика - 69.7 т., което бе съответно с 2 т. и с 1 т. по-ниско от 2024 г.

През годините НВО-то в 4. клас често е било критикувано като ненужно от различни организации, вкл. от синдикат "Образование". Оттам смятат, че изпитът е ненужен, тъй като от него не зависи нищо, и подлага на излишен стрес учениците. С оценките от него се кандидатства единствено в 5. клас в математическите гимназии.