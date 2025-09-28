Медия без
Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила и метър мрежа за 2024 г.

Това поставя под риск нормалното отопление на хиляди домакинства в София, твърди още енергийният министър

28 Септ. 2025
Жечо Станков
БГНЕС
Жечо Станков

Министърът на енергетиката Жечо Станков коментира в предаването „Защо, господин министър?“ по Би Ти Ви готовността на страната за зимата, проблемите с „Топлофикация София“, енергийната независимост и стабилността на правителството.

Според Станков решението за мащабни ремонти и спиране на топлоподаването за 90 дни към над 120 сгради в столичния „Дружба-2“ е недопустимо. Той уточни, че е възложил контрол и е изискал от общинското дружество „Топлофикация София“ и Столичния общински съвет да сведат прекъсванията до максимум 3–7 дни за отделни блокове.

Министърът подчерта, че за 2024 г. по първоначални данни (все още очаква окончателните) „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа, въпреки предписанията на Министерството на енергетиката. Това по думите му поставя под риск нормалното отопление на хиляди домакинства в София. "По неофициални данни, чакаме официалните да бъдат изпратени, за 2024 г. са подменени "нула" линейни метра, свързани с инвестиционната програма. Доколкото разбирам, не е била одобрена навреме от общинския съвет или не са били осигурени средства от общината (...) но това не може да служи за извинение, защото работа на принципала в лицето на кмета и на общинския съвет е да осигурят непрекъсната доставка на топлоенергия до домакинствата", посочи Станков.  

Той обяви, че се работи върху нова наредба за изчисляване на сградна инсталация, след като съдът отмени старата заради процедурни нарушения.

Той подчерта, че формулата сама по себе си е работеща и справедлива, като България и Италия са били посочени от Европейската комисия като пример за добри практики.

Целта е домакинствата да получават „справедливи сметки за парно“, а новият вариант да бъде устойчив и да устои на обжалвания.

Министърът напомни, че решението за отказ от транзит на руски газ е общоевропейска политика, а не национален акт.

Краткосрочните договори трябва да приключат през 2026 г., а дългосрочните – до началото на 2028 г., обясни енергийният министър.

Това означава, че „Балкански поток“ постепенно ще изгуби функцията си, но България ще остане ключов транзитен коридор за втечнен американски газ към Европа.

Относно предложението за въвеждане на такса върху руския газ, Станков бе категоричен: „Точният резултат е нула лева“. И обясни, че причината е, че задължението пада върху „Булгартрансгаз“, а не върху транзитиращите компании.

Той отново разкритикува договора с турската „Боташ“, подписан при служебно правителство на президента Румен Радев, който според него обрича България на плащания от над 600 млн. лв. вече фактурирани суми и милиони дневни такси за капацитет, без реални доставки.

На въпрос дали страната е изправена пред нова политическа криза, Жечо Станков отговори, че „държавата се нуждае от стабилност“ и че нови избори биха били вредни.

Той подчерта, че правителството работи по ясна програма за енергийна сигурност, а в международен план България в момента е добре позиционирана.

Министърът заяви, че се консултира както с премиера Росен Желязков, така и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, чийто политически опит определи като „безценен“.

