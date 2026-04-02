Земеделците се изпокараха за антикризисните мерки

Илияна Кирилова 557 милиона евро субсидии ще бъдат вкарани в сектор "Земеделие" в следващите три месеца. Първото плащане от 80 милиона евро вече беше направено в понеделник през схемите за директни плащания.

Разкол в агросектора предизвика среща между представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и две министерства за уточняване на антикризисните мерки за ограничаване на негативните ефекти от войната в Близкия изток.

Производители на плодове и зеленчуци, в това число и оранжерийни, на черупкови култури, ориз, гъби и етерично-маслени култури се възмутиха, че Министерството на земеделието и Министерството на икономиката обсъждат мерки за подпомагане само със зърнопроизводители и излязоха с протестно писмо до президента Илияна Йотова и премиера Андрей Гюров.

"Означава ли това, че земеделието в България се изчерпва със зърнопроизводството? С настоящото отворено писмо изразяваме сериозното си безпокойство и категорично несъгласие с начина, по който се формират политики и се вземат решения, засягащи целия земеделски сектор в България", написаха шест различни браншови организации.

По-рано от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) се похвалиха, че след "интензивна среща" с ръководствата на Министерството на земеделието и храните и Министерството на икономиката, са договорени ключови срокове за по-ранно изплащане на субсидии и нови мерки за подкрепа на сектора".

Председателят на НАЗ Илия Проданов разясни с пост във Фейсбук, че до края на април фермерите ще получат допълнително по 0.09 евро за всеки литър газьол, закупен през Кампания 2024 г. Общата сума, която допълнително ще бъде възстановена на селските стопани, е около 27 млн. евро. Преди това през декември 2025 г. и през март тази година бе изплатена отстъпката от акциза на земеделския дизел, определена в бюджета за 2025 г. в размер на 0.42 лв. (0.21 евро) за литър и на обща стойност 100 млн. лв.

От НАЗ обявиха, че вече са уточнили с министъра на земеделието и изтегления график за превеждане на субсидиите за Кампания 2025, като всички плащания по различните схеми трябва да станат до 10 май.

Останалите земеделски производители са възмутени, че не са поканени на разговори, а зърнопроизводството се приоритизира от властта. "Земеделието не е едносекторна дейност. То е комплексна система от взаимосвързани производства, всяко от които има своите специфики, проблеми и нужди от подкрепа", посочват шест браншови организации.

Затова те настояват за незабавно разширяване на състава на работната група с включване и на другите браншови организации в земеделието.

От Браншова камара "Плодове и зеленчуци" и Асоциацията на оранжерийните производители посочиха, че допълнителната отстъпка от акциза на дизела не оказва толкова голямо значение върху техните разходи и че тази мярка обслужва най-вече интересите на зърнопроизводителите.

"Настояваме за целеви компенсации за отопление и за торове", заяви тези дни Марин Генуров, председател на Асоциацията на оранжерийните производители.

От Браншова камара "Плодове и зеленчуци" пък поискаха 12-месечна данъчна ваканция за облагането на субсидиите, както и 12-месечна лихвена ваканция при погасяване на кредитите, теглени от търговски банки.

"Не се очаква осезаемо повишение на цените на хранителните стоки въпреки напрежението на международните пазари", заяви днес министърът на земеделието Иван Христанов след среща с президента Илияна Йотова, на която е обсъждана необходимостта от ефективни мерки за ограничаване на икономическите последици от кризата в Близкия изток. "Причините за това са много - при свинското месо има свръхпредлагане на европейския пазар, а при зърнения баланс България в момента разполага с 1 милион тона излишък спрямо същия период на миналата година", посочи Христанов.

По думите му на този етап земеделските стопани може да бъдат подкрепени, като се гарантира ликвидността им чрез по-ранно предоставяне на субсидии.

"В следващите три месеца държавата планира значителни финансови инжекции - 557 милиона евро ще бъдат вкарани в сектора. Първото плащане в размер на около 80 милиона евро вече беше направено в понеделник през схемите за директни плащания", съобщи Христанов.