Активират помощта от 20 евро заради скъпите горива от днес

Служебният кабинет ще иска КС да обяви за противоконституционно решението на парламента да го задължи да предприеме антикризисни мерки

25 Март 2026Обновена
Според финансовия министър Георги Клисурски служебното правителството, без гласуван редовен бюджет, има малко възможности за харчене на допълнителни средства.
Според финансовия министър Георги Клисурски служебното правителството, без гласуван редовен бюджет, има малко възможности за харчене на допълнителни средства.

Служебното правителство обяви, че стартира компенсацията от 20 евро месечно за хората с ниски доходи - собственици на автомобили.

"Вчера, 24 март, беше третият ден, в който цената на дизела достигна средно 1.60 евро за литър по данни на НАП, затова от днес активираме мярката", обяви на брифинг в Министерски съвет финансовият министър Георги Клисурски.

Социалният министър Хасан Адемов уточни, че хората, които покриват подоходния критерий - да имат средномесечен брутен доход за 2025 г. по-малък или равен на 652,41 евро (1276 лв.) или 537,88 евро (1052 лв.) за 2024 г. - ще получат сумата от 20 евро през април. Ако програмата за подпомагане продължи, ще получат 20 евро и през май.

"Има две категории лица, които ще бъдат подпомогнати", каза Адемов. Едните са тези собственици на автомобили, които към момента получават социални помощи - те ще получат автоматично по банковите си сметки 20 евро от Агенцията за социални помощи, която знае номерата на банковите им сметки. Останалите трябва да подадат заявление в регионалните дирекции на АСП.

От изявленията на двамата министри стана ясно, че всички собственици на автомобили, които отговарят на условието за доходи, ще получат компенсация, независимо с какво гориво зареждат - дизел или бензин.

Все още цената на бензина е под границата от 1.60 евро за литър - за последните три дни тя е на средно ниво от 1.43 евро.

"Въпреки че дизелът достигна 1.60 евро за литър, наблюдаваме известно стабилизиране на цените на горивата на бензиностанциите. От 21 март до 24 март дизелът се продава за 1.59-1.60 евро, докато А95 вече трети ден е 1.43 евро за литър", каза Клисурски. Той посочи, че НАП е засилила проверките на бензиностанциите за нивата на маржовете, с които работят, за да не се допуска спекулативно покачване на крайните цени.

Финансовият министър обяви, че в най-скоро време служебният кабинет ще представи антикризисен пакет за бизнеса. В момента текат срещи с различни браншови организации, с които се съгласуват различни мерки. "Важно е те да са ефективни и таргетирани и да пресичат инфлацията в зародиш, т.е. в началото на веригата, като например подпомагане за транспортните фирми или заради високи цени на електроенергията", посочи Клисурски.

Междувременно служебният кабинет днес взе решение да сезира Конституционния съд за решението на отиващото си 51-во Народно събрание да го задължи да предприеме пакет от мерки срещу високите цени на горивата.

Вносител на искането е финансовият министър Георги Клисурски, според който това решение на НС е противоконституционно. Пред журналисти той уточни, че правителството по принцип приветства духа на решението на НС да се изработи антикризисна програма заради войната в Близкия изток, но оспорва чисто правно формата на това решение.

В последните си дни преди да излезе във ваканция заради предсрочните парламентарни избори на 19 април, Народното събрание възложи на служебния кабинет на Андрей Гюров "мерки срещу ценовия шок от високите цени на петрола и природния газ".  Сред тях са създаване на специален фонд към Министерството на финансите, който да се пълни с вноски от нарасналите приходи от ДДС от поскъпналите горива, както и от други източници като държавната Българска банка за развитие. Депутатите заръчаха средствата от фонда да се използват за компенсации на уязвими групи от населението, земеделски производители, транспортни фирми, училища, детски градини, болници и др.

Народното събрание даде едноседмичен срок на служебния кабинет да изработи програма за подпомагане и да поиска ратификация от Брюксел за прилагането й. Решението на парламента бе публикувано в "Държавен вестник" на 20 март.

Инициатор на решението парламентът да задължи служебното правителство да предприеме пакет от антикризисни мерки бе ДПС-Ново начало, като при гласуването в пленарна зала единствено "Възраждане" не го подкрепи, а ПП-ДБ гласуваха "въздържали се".

Още по време на дебатите в пленарна зала стана ясно, че няма никакви дори приблизителни разчети какви средства може да предвиди служебното правителство, за да изпълни решението на Народното събрание за по-мащабен пакет от мерки. Според финансовия министър Георги Клисурски служебното правителството, без гласуван редовен бюджет,  има малко възможности за харчене на допълнителни средства.

Ключови думи:

компенсации, цени на горива

