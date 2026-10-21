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След веригите проверките на цените отиват в кварталните магазини

Ще проследим ценообразуването по цялата верига до производителите на храни, закани се земеделският министър

Днес, 13:18
Земеделският министър Пламен Абровски, председателят на КЗП Мая Манолова и директорът на НАП Борис Михайлов дадоха старт на съвместни проверки по складовете на търговските вериги.
Земеделският министър Пламен Абровски, председателят на КЗП Мая Манолова и директорът на НАП Борис Михайлов дадоха старт на съвместни проверки по складовете на търговските вериги.

Целта на съвместните проверки, които започват от днес няколко контролни институции, е изсветляването на цялата верига на доставки на хранителни продукти в България. Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски, който лично присъства на проверка в складова база на търговска верига край София заедно с инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Проверките в складовете на търговските вериги ще бъдат обобщени другата седмица. След това КЗП, НАП и БАБХ ще тръгнат надолу по веригата към доставчици и производители. 

"Ще бъдат обхванати също така борсите и тържищата, а впоследствие и малките квартални магазини", заяви земеделският министър Пламен Абровски. Производители на плодове и зеленчуци изразиха недоволство, че проверките се фокусират само върху търговските вериги, докато никой не следи сериозните надценки в по-малките магазини.

От БАБХ обявиха, че при комплексните проверки ще следят за произхода на храните, тяхната безопасност и съответствието им с изискванията за качество, както и условията на съхранение. Инспекторите ще извършват документални проверки, ще бъдат вземани и проби за лабораторно изпитване.

Инспекторите на КЗП ще проверяват за нелоялни търговски практики, невярна и заблуждаваща информация за произхода, характеристиките и цените на стоките, както и за необосновано повишаване на цените.

НАП ще извършва проверки, съгласно данъчното и осигурителното законодателство, както и ще следи за предварителното деклариране на стоките с висок фискален риск, като сравнява декларираното с наличностите в складовете, съответните документи, дали стоките действително са получени в складовете на дружествата и как се движат по веригата на доставки до крайния получател.

РЕАКЦИЯ

Изнесените от КЗП данни за големи търговски надценки са неверни и истинската информация за тях може да се открие в отчетите на фирмите, коментираха днес представители на търговските вериги. Във вторник председателят на КЗП Мая Манолова обяви, че при млечните продукти веригите налагат надценки за български производители, които надхвърлят 80% и достигат до 140%, като шампион е кравето мляко.

От веригите казаха още, че са обект на непрекъснати проверки и не се притесняват за резултатите от новата вълна инспекции. От сдружението на търговските вериги напомниха, че се грижат за продоволствената сигурност на страната и очакват среща с премиера.

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