Шефът на Ryanair предупреди за 20% по-скъпи билети през 2027 г.

"През следващите 12 месеца ще станем свидетели на най-голямото поскъпване на самолетните билети в историята на Европа“, заяви изпълнителният директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри

Европейските авиокомпании са изправени пред рекордно поскъпване на самолетните билети през 2027 г. заради рязкото увеличение на цените на горивата вследствие на конфликта в Близкия изток.

Това прогнозира главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри, според който увеличението на самолетните билети в Европа ще бъде 10, 15 и може би дори 20%.

"Смятам, че през следващите 12 месеца ще станем свидетели на най-голямото поскъпване на самолетните билети в историята на Европа“, заяви О’Лиъри на пресконференция в Брюксел,

Според него има риск от фалити в авиационния сектор, както и са възможно придобивания, защото много авиокомпании не разполагат с достатъчна защита срещу нарастващите цени на авиационното гориво след нарушените доставки заради войната в Близкия изток.

От Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) по-рано прогнозираха, че през 2026 г. авиационното гориво ще бъде със 70% по-скъпо спрямо предходната година. Очаква се средната му цена да достигне 152 долара за барел тази година в сравнение с 90 долара през 2025 г. Това ще доведе до значително свиване на печалбите на авиокомпаниите.

"Ryanair и много други европейски авиокомпании са сключили предварителни договори за закупуване на авиационно гориво през 2026 г. на фиксирани цени. Тази практика, известна като хеджиране, предпазва превозвачите от внезапни поскъпвания. Когато конфликтът с Иран започна в края на февруари, Ryanair вече беше осигурила 80% от необходимото си гориво на цена от 67 долара за барел", посочи О’Лиъри.

Той обаче предупреди, че за следващата година 85% от нуждите ни от гориво не са хеджирани и повечето превозвачи, включително Ryanair, нямат защита срещу високите цени от април 2027 г. нататък. Договорите на Ryanair за 2027 г. покривали едва 15% от разходите за гориво при цена от 85 долара за барел, докато текущите пазарни цени са два пъти по-високи.

Проблеми и с авиационните такси

От Брюксел О’Лиъри обяви, че Ryanair ще премахне 20 маршрута и 1.1 милион места от зимното си разписание за Белгия. Решението е взето след обявеното от белгийското федерално правителство увеличение на авиационния данък от 2 на 7 евро, което трябва да влезе в сила през януари.

Освен това шест самолета на нискотарифната авиокомпания ще бъдат изтеглени от базите в Белгия и пренасочени към икономически по-атрактивни европейски пазари. Майкъл О'Лиъри отправи призив към белгийското правителство, оглавявано от министър-председателя Барт Де Вевер, да отмени тази данъчна мярка.

Шефът на Ryanair съпостави фискалната политика на белгийското правителство с решенията на други европейски държави. Швеция, Словакия, Унгария и Италия наскоро намалиха или напълно премахнаха летищните такси и данъци върху авиокомпаниите, за да стимулират въздушния транспорт и да засилят регионалната икономическа свързаност. Ирландската авиокомпания обяви, че ще насочи самолетите си предимно към пазари, чиито такси и данъчни рамки създават условия за рентабилно разрастване на флота.

Друга нискотарифна авиокомпания - EasyJet също съобщи, че съкращава полети. През октомври авиопревозвачът обяви, че намалява 700 000 места от зимното си разписание в опит да свие разходите за гориво. Компанията все пак е успяла да осигури предварително 62% от необходимото гориво за първата половина на 2027 г. и 37% за втората половина на годината.