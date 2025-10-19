Медия без
Metlen, Total и Shell ще зареждат България с втечнен газ до март

Корабите ще пътуват от терминали в САЩ до Александруполис

Днес, 10:04
В следващите 6 месеца на терминала в Александруполис трябва да бъдат доставени четири карга с втечнен природен газ от САЩ.
Metlen, Shell и TotalEnergies спечелиха търга за доставка на втечнен природен газ за България през следващите шест месеца, съобщи Actualno.com, като цитира гръцкото издание Нафтембопирики.

Повече от десет международни компании се състезаваха в обществената поръчка на "Булгаргаз“ за четири товара с общо количество 4 000 000 MWh втечнен природен газ (LNG) в рамките на резервирания капацитет на терминала в Александруполис.

TotalEnergies и Metlen Energy & Metals ще доставят две карга през октомври и декември 2025 г., а Metlen Energy & Metals и Shell ще отговарят за снабдяването през януари и март 2026 г.

Четирите кораба с втечнен природен газ  ще дойдат от терминали в САЩ. 

