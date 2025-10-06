Сайтът "Колко струва" заблуждава с цените на хранителни стоки

От 8 октомври всички търговци с обороти над 10 млн. лв. годишно са задължени всеки ден да подават в КЗП данни за цените на 101 групи продукти

Прясно мляко за 1.39 лв. за литър предлага днес търговската верига "Лидл" в магазините си в цялата страна. В същото време магазини "Дар" в София предлагат този продукт за 1.09 лв. за литър. Това ни информира правителственият ценови портал "Колко струва", който се поддържа от Комисията за защита на потребители Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Проверка на "Сега" установи, че такъв артикул не съществува в магазините на "Лидл"- цените на прясното мляко са около 3 и над 3 лева.

Днес КЗП пусна нова версия на платформата за сравнение на цените на основни продукти "Колко струва". Първоначалният вариант, който се появи на 30 септември, предизвика много критики от потребителите, тъй като се оказа, че трудно изпълнява целта си, а именно да позволява лесно сравнение на цените на даден продукт в отделните търговски вериги.

С обновената версия са опростени стъпките, по които се достига до прегледа на цените на търсения продукт. Гражданите първо трябва да изберат населеното място, за което се интересуват, а след това и конкретният продукт от списъка със 101 стоки. Така се появява таблица с цените на съответния продукт на всички търговци, подали данни в платформата - нещо, което в предишния вариант липсваше. Към днешна дата данни за цените подават около десетина търговци, като от големите вериги все още са само "Била" и "Лидл".

Най-отгоре на сравнителната таблица са изписани най-ниските за деня цени на търсения продукт. Така потребителят бързо вижда къде е най-изгодно да се пазарува. С червена точка се посочва дали стоката е в момента е на промоционална цена.

В новата версия обаче липсва информация за конкретни марки или производител на търсената стока. Например не става ясно коя е тази марка прясно мляко, за която е изписано, че струва 1.39 лв. за литър. Срещу тази цена е посочено, че е прясно мляко от 2 до 3.6%.

Всъщност платформата "Колко струва" показва вече само най-ниските цени за деня на отделните търговци.

Липсата на конкретни марки ще затрудни потребителите, които ще трябва да търсят и да разпитват в магазините кои са публикуваните най-евтини продукти. В същото време, ако потребителят се интересува от конкретна марка продукт, няма достъп до такава информация, за разлика от предишната версия.

От 8 октомври всички търговци с обороти над 10 млн. лв. годишно са задължени всеки ден да подават в КЗП данни за цените на 101 групи продукти. Сред тях са хранителни стоки като бял, ръжен, типов и хляб "Добруджа", кори за баница, прясно и кисело мляко от 2 до 3.6%, краве сирене и кашкавал от краве мляко, извара, пилешко, свинско и телешко месо 1 кг различни разфасовки, кайма смес, няколко вида колбаси, яйца различни размери, пакетиран боб, леща, ориз, макарони, бяла захар, сол - по 1 кг, различни консервирани храни, десетина вида плодове и зеленчуци, бисквити, кроасани, шоколад, кафе, чай, минерална вода, светла бира, бяло и червено вино, ракия.

От нехранителните стоки са включени цигари, препарати за миене на съдове, тоалетна хартия, шампоани, пасти за зъби, сапуни.

Има и 16 вида лекарствени продукти. Сред тях са аналгетици, антисептици, препарати за лечение на гърло, простудни заболяване, стомашни разстройства и очистителни и др. Все още нито една аптека не е публикувала цените си в портала "Колко струва".

"Новата версия осигурява единна точка за достъп до ценова информация, събирана ежедневно от задължените по закон търговски вериги. Системата е проектирана да обработва мащабни обеми данни – стотици хиляди записи на ден от всяка верига, което на национално ниво означава милиони данни ежедневно", посочват от КЗП.