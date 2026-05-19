КЗК предлага държавен надзор на пазара на горива

Комисията за защита на конкуренцията предлага строг държавен надзор на пазара на горива, за да се избегне нов цени шок, както и проблеми с доставките.

На базата на предварително проучване на пазара на горива , започнало в началото на март след избухването на военния конфликт в Близкия изток и глобалната криза с петрола, антимонополната комисия ще предложи на правителството и Народното събрание над 20 антикризисни мерки. Извършено е наблюдение на вертикално свързаните пазари - от производството и внос на горива, през съхранението им, и продажбите на едро и на дребно, уточняват от антимоноплоната комисия.

Според КЗК по отношение овладяването на крайните цени на горивата след военния конфликт в Иран служебното правителство е приложило подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала“. Това е реализирано чрез интервенция от страна на държавния особен управител на „Лукойл“, довела до разминаване между ръста на цените на пазара на едро и ръста на цените в бензиностанциите на „Лукойл“. Това поведение би могло да се квалифицира като упражняване на „ценова преса“, водещо до сериозни затруднения и риск от фалити за малките търговци на горива, както и до реален риск от ценова спирала, посочват от КЗК. След намесата на комисията това поведение е преустановено от 9 април.

Сред предлаганите спешни мерки е създаването на Национален оперативен щаб към Министерския съвет, в който да бъдат ангажирани както държавни институции, така и представители на бранша. Предлага се постоянен мониторинг на доставките, цените, складовите наличности с горива, така че да се хване навреме рискът от недостиг.

По подобие на предлагания от "Прогресивна България" централизиран регистър за проследимост по веригата на доставки на хранителни стоки, КЗК предлага да се направи и нещо подобно и за горивата. Една от мерките е да се въведе седмичен официален индекс на горивата с публични данни за цените, международните котировки, търговските маржове, наличностите и търговските потоци с цел по-голяма пазарна прозрачност и ограничаване на спекулативни практики.

Пакетът включва и разработване на план за непрекъсваемост на работата на бургаската рафинерия и нови източници на доставки на суров петрол.

За най-засегнатите от поскъпналите горива бизнеси се предлагат целеви схеми за подпомагане. Те трябва да са насочени към автомобилния транспорт, земеделието, торовете, рибарството и да включват компенсации за част от допълнителните разходи за горива и суровини. Трябва обаче да прилага строг контрол и изискване финансовата помощ да не се превръща в допълнителна печалба, а да се използва за сваляне на крайните цени.

Специален акцент се поставя върху гарантирането на авиационно гориво, подкрепата за обществения транспорт и въвеждането на целеви компенсации за уязвими групи.

КЗК предлага също така създаване на временен фонд „Стабилизация на горивата“, финансиран от допълнителните приходи от ДДС.

Дългосрочните мерки включват реформа на достъпа до данъчни складове и разширяване на складовия капацитет чрез електронни платформи. Предлагат се и мерки за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива чрез икономия на горива в транспорта, както и прехвърляне на товари към жп транспорта и ускорена електрификация на градския транспорт.