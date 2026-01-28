Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

КЕВР оспори скока на цената, поискан от "Булгаргаз"

Държавният търговец иска да натовари сметките на битовите потребители

Днес, 12:47

„Булгаргаз“ поправи предишното си предложение за около 4% поскъпване на природния газ през февруари и вече иска 7,5% повишение. Финалната дума обаче има енергийният регулатор, а днес се разбра, че Комисията за енергийно и водно регулиране има възражения.  

От "Булгаргаз" се оправдават с ръст на международните цени и с повече заявки от клиентите. След подаването на първото му заявление за корекция на газа на нидерландската борса са се повишили с над 30%, обясни пред БНР  директорът на държавния търговец Веселин Синабов, мотивирайки новото искане цената от 1 февруари да стане 33,50 евро“.

Но КЕВР е против. Председателят на комисията Пламен Младеновски каза, че такова поскъпване е неприемливо. 

„Категорично не подкрепям увеличаване на цената за битовите потребители заради торови заводи и други индустриални клиенти, независимо от движението на борсовите цени", отсече  Младеновски. Той поясни, че „Булгаргаз“ се опитва да лиши битовите потребители от възможността да се възползват от по-ниските цени по дългосрочния договор с Азербайджан, като калкулира по-скъп газ, складиран в Турция, и закупуван в миналото на значително по-високи цени.

„Така потребителите плащат данък некомпетентност“, коментира председателят на КЕВР. 

Очаква се регулаторът да вземе окончателно решение за цената на природния газ за февруари на закрито заседание утре. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Булгаргаз, природен газ

Още новини по темата

Saipem ще строи три газопровода в турското Черно море
27 Яну. 2026

ЕС въвежда забрана за внос на руски газ с жестоки глоби за нарушителите

26 Яну. 2026

ИИ откри природен газ на Северния полюс

20 Яну. 2026

Азербайджански газ вече тече към Германия и Австрия
19 Яну. 2026

Китай се прицели в рекордните 300 млрд. м³ природен газ

08 Яну. 2026

Компании от Италия и Тайланд заместват "Лукойл" в Абу Даби

03 Яну. 2026

Dana Gas обяви голямо откритие в Египет
01 Яну. 2026

Износът на природен газ от Гърция скочи с над 660%

29 Дек. 2025

Израел одобри най-голямата газова сделка в историята си
21 Дек. 2025

Кипър става голям доставчик на природен газ за Европа

23 Ноем. 2025

"Булгаргаз" вдига цената със 7.9% през ноември

30 Окт. 2025

Metlen, Total и Shell ще зареждат България с втечнен газ до март
19 Окт. 2025

Иран откри нови огромни запаси от природен газ

16 Окт. 2025

ОМВ: Природният газ ще е "двигател" на растежа
15 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?