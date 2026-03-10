Кадрови рокади и обвинения за корупция тресат НКЖИ

Промените по върха в Националната компания "Железопътна инфраструктура" продължават - на фона на съмнения за нечисти обществени поръчки и корупционни схеми.

Вчера "Сега" съобщи, че служебният министър на транспорта Корман Исмаилов преди дни е уволнил Тодор Василев, председател и член на управителния съвет - заради "неспазване на разпореждане", а днес от министерството оповестиха още промени. Александър Вецков е бил освободен от длъжността генерален директор и член на УС на НКЖИ, за временен генерален директор до провеждането на конкурс е назначен друг член на управата - Йордан Върбанов, а Стойо Тодоров влиза в УС като представител на държавата (също до избор на титуляр чрез конкурс).

Ден по-рано стана ясно, че Нели Андреева, зам.-генерален директор, е подала оставка. Според специализираната медия "Транспортал" тя е решила да напусне заради наличието на „корупционен модел“ в държавното жп предприятие.

В своя позиция до същото издание министър Исмаилов твърди, че е поканил Андреева на среща, за да му разкаже за наличните корупционии схеми в НКЖИ, но тя отказала. Исмаилов настоява Андреева да каже какъв е "корупционният модел“, от кога съществува, кои персони и компании са замесени и сезирала ли е компетентните институции.

В позицията си служебният министър посочва, че още с встъпването в длъжност на 19 февруари е наредил временно спиране на плащанията по обществени поръчки - до провеждането на проверки и одити. За НКЖИ такъв одит е бил възложен на 24 февруари - за конкретни конкурси, сключени договори, а също и за критериите за изплащане на индексации по действащи договори с компании, изпълняващи проекти на НКЖИ. Проверката е започнала след множество сигнали. Срокът за нейното приключване е 20 работни дни.

Става дума за пари

Самата Нели Андреева казва пред "Транспортал": "След като встъпи в длъжност служебното правителство, получихме разпореждане да се преустановят всички плащания и да не се подписват договори или споразумения. Това разпореждане не беше спазено и беше сключен договор, който изцяло обслужва интересите на фирми, свързани със статуквото".

За "неспазено разпореждане във връзка с финансовата дисциплина" говори и министърът. Това е мотивът, с който той е освободил Тодор Василев от управителния съвет на НКЖИ (преди това Василев бе шеф на АПИ и депутат от ИТН). Сега на неговото място е назначена инж. Мария Генова - до провеждането на конкурс.

Интересно е какво ще покаже одитът, назначен от служебния министър.