И фонд "Земеделие" има нов директор

Новата власт качва темпото на кадровите смени. Поредната новина е за Държавен фонд "Земеделие". Министър Пламен Абровски уволни изпълнителния директор Ива Иванова и заместниците й Петя Славчева и Мая Митева.

Новата ръководителка на ДФЗ е Владислава Казакова. Нейни подгласници в ръководството на разплащателната агенция са Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов.

Владислава Казакова е магистър по икономика от Икономически университет- Варна. Има над 20 години опит в публичната администрация, управлението на проекти и подпомагането на земеделските производители. Във фонд „Земеделие“ е заемала експертни и ръководни позиции, вкл. и зам.-директор с ресор „Директни плащания“.

Абровски е благодарил на досегашното ръководство на ДФЗ: на Ива Иванова - за "перфектна организация на приключване на Програмата за развитие на селските райони от предходния период", и на на Петя Славчева - "за успешното разплащане на средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към края на 2025 г.