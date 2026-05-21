Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И фонд "Земеделие" има нов директор

Владислава Казакова сменя Ива Иванова начело на разплащателната агенция

Днес, 16:27
Владислава Казакова
Владислава Казакова

Новата власт качва темпото на кадровите смени. Поредната новина е за Държавен фонд "Земеделие". Министър Пламен Абровски уволни изпълнителния директор Ива Иванова и заместниците й Петя Славчева и Мая Митева.

Новата ръководителка на ДФЗ е Владислава Казакова. Нейни подгласници в ръководството на разплащателната агенция са Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов.

Владислава Казакова е магистър по икономика от Икономически университет- Варна. Има над 20 години опит в публичната администрация, управлението на проекти и подпомагането на земеделските производители. Във фонд „Земеделие“ е заемала експертни и ръководни позиции, вкл. и зам.-директор с ресор „Директни плащания“.

Абровски е благодарил на досегашното ръководство на ДФЗ: на Ива Иванова -  за "перфектна организация на приключване на Програмата за развитие на селските райони от предходния период", и на на Петя Славчева -  "за успешното разплащане на средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към края на 2025 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДФЗ

Още новини по темата

Агроминистърът щял да засили контрола върху вноса от Украйна
09 Авг. 2022

ВАС отхвърли искането да тълкува как ще се работи на границата
29 Юли 2022

Глоби за къщи за гости се оказват незаконни
27 Апр. 2022

Кьовеши се похвали с дело за подкуп срещу български чиновник
20 Яну. 2022

Хиляди земеделци са пробвали да излъжат с декари за повече субсидии
06 Септ. 2021

Списъкът на тарикатите с къщи за гости се свива

28 Яну. 2020

Училищното мляко се превърна в заложник на лобистки интереси
26 Септ. 2019

Васил Грудев започна с уволненията във фонд "Земеделие"
14 Авг. 2019

Държавен фонд за замитане
13 Юни 2019

Мехмед Дикме: Държавата може да си върне къщи за гости
30 Апр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса