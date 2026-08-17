Гълъб Донев все пак ще брани държавния дял в Пловдивския панаир

Финансовият министър Гълъб Донев е подал заявление днес до Върховния касационен съд, че като представител на държавата потвърждава държавния интерес по делото за правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.

Това съобщиха от Министерството на финансите.

Върховният касационен съд даде 7-дневен срок, изтичащ в сряда, 19 август, на министъра на финансите да потвърди дали продължава всички процесуални действия, извършени от министъра на икономиката и индустрията по делото за опазване на собствеността ѝ в Международния панаир - Пловдив. Според върховните магистрати именно министърът на финансите, а не на икономиката, е компетентният орган да представлява държавата по казуса.

Делото започна през 2023 г., като тогавашният министър на икономиката Богдан Богданов поиска съдът да наложи запор върху акциите на община Варна в Пловдивския панаир и те да бъдат върнати на държавата. Поводът бе намерението на община Варна да апортира подарените ѝ през 2016 г. от второто правителство на Бойко Борисов акции в Панаира в дружеството-собственик "Пълдинтур инвест", контролирано изцяло от бизнесмена Георги Гергов.

Решението на финансовия министър Гълъб Донев да потвърди държавния интерес към тези акции е ключово за бъдещо възстановяване на акциите на държавата и пресичане на възможността Гергов да се сдобие със 79% собственост върху Пловдивския панаир.

Това би означавало Гергов да може да взема еднолично всички решения за бъдещето на дружеството, включително и ликвидация на "Международен панаир - Пловдив". Съмнения за подобни намерения изразиха общинските съветници в Пловдив от ПП-ДБ заради апетитния терен от 350 дка в центъра на Пловдив, върху който се намира панаира, който с всяка изминала година е със все по-затихващи функции.

За тази вечер пред Община Пловдив беше планиран граждански протест, организиран от сдружение "Пловдив на гражданите", като опит да се окаже натиск на правителството да реагира адекватно, за да защити държавния интерес.