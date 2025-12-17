Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бюджетните заплати нарастват с близо 5% от януари

Парламентът гласува предложението на ПП-ДБ за индексиране на възнагражденията в бюджетната сфера с инфлацията

17 Дек. 2025Обновена
Парламентът прие на две четения в един ден удължителен закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г.  до приемането на редовен бюджет.
Парламентът прие на две четения в един ден удължителен закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г.  до приемането на редовен бюджет.

Всички заети в бюджетната сфера ще получат увеличение на заплатите от януари с размера на натрупаната към 31 декември годишна инфлация, т.е. с около 5%.

Това реши Народното събрание, което днес след доста обрати прие на две четения удължителния закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г.  до приемането на редовен бюджет.

Първоначално удължителният закон, внесен от правителството в оставка,  предвиждаше замразяване на всички бюджетни заплати на нивата от тази година, с изключение на минималната работна заплата, която вече е определена на 620 евро с постановление на Министерски съвет.

По предложение на ПП-ДБ между двете четения на законопроекта бе вкаран текст, който все пак уреди индексация на доходите в бюджетната сфера с натрупаната за 2025 г. инфлация. По данни на НСИ в края на ноември годишната инфлация е 5.2%, като се очаква тя да се задържи около това ниво и в края на декември. Този ръст ще засегне държавни и общински служители, учители, полицаи, военни, магистрати и всички, които получават възнагражденията си от държавния бюджет.

"Това е напълно във възможностите на бюджета, защото данъчните приходи растат с ръста на икономиката от над 3% плюс инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да бъдат покрити допълнителните разходи”, обясни лидерът на ПП Асен  Василев.

Въпреки критиките срещу това предложение, най-вече от страна на ГЕРБ, в крайна сметка почти единодушно политическите партии в парламента го подкрепиха. 

Финансовият министър Теменужка Петкова се възпротиви, като обясни, че няма как с удължителен закон да се правят подоходни политики до приемането на редовен бюджет. "Този удължителен закон е авариен изход от конкретна ситуация - той има живот от 3 месеца. Правителството предложи коригиран бюджет с 10% ръст на бюджетните заплати и премахване на автоматичните формули, което щеше да се реализира, ако не бяха внушенията ви, че този бюджет е лош и крадлив. Как може да е крадлив, след като 70% от разходите са за заплати и социални плащания?  Съвестта ви проговори и осъзнахте какво сте направили. Няма обаче гаранция, че ще бъдат събрани достатъчно приходи за увеличение на бюджетните заплати в условията на политическа несигурност. Вие вдигате доходи, без да имате източник и това винаги сте правил като финансов министър", упрекна Василев министър Петкова.

Почти всички последвали изказвания от депутати от ГЕРБ хвърлиха вината към ПП-ДБ за проваления бюджет 2026 дни преди страната ни да приеме еврото.

"Няма по-смешна теза от тази да ви е виновна опозицията за неприетите бюджети", възкликна Мартин Димитров от "Демократична България". Той припомни, че проектобюджетът за 2026 г. е най-критикуваният до момента, и че дори партията мандатоносител ГЕРБ обяви, че не го харесва. "Показвате пълна политическа немощ. Внесохте втори вариант на бюджета и чак тогава потърсихте диалог, защото разбрахте, че сте се провалили. Но и вторият бюджет се оказа като първия. Влязохте в историята с три опита да гласувате този бюджет тази сутрин. Такава вакханалия не е имало в българската бюджетна история. И накрая опозицията ви е виновна! Това е пълен абсурд!", каза Димитров.

Депутатът от "Демократична България" упрекна управляващите в арогантно поведение, което е изкарало хората на улицата. "Изплашихте се, че утре ще има нов протест", заключи Димитров.

Любен Дилов от ГЕРБ нападна "Демократична България", като обясни, че десните партии отдавна са се стопили: "Не сте участвали в нито едно важно начинание по пътя ни към Европейския съюз. Последно Надежда Михайлова мина без виза в Гърция. От тогава ви няма".

Димитров обаче припомни, че ГЕРБ са саботирали влизането в еврозоната преди година, когато са отказали да приемат исканите от ЕК промени в Кодекса за застраховане. "Вие, господин Дилов, се криехте тогава под банката. Всъщност вие се появявате само при паданията от власт", каза Димитров.

Удължителният закон за бюджета, който разпорежда догодина да се харчи толкова, колкото приходи влизат в хазната, може да е в сила не повече от три месеца, но има възможност да бъде удължен с още три месеца.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бюджет 2026, бюджетни заплати

Още новини по темата

Управляващите създадоха пълен бюджетен хаос
17 Дек. 2025

Удължителният закон за бюджета мина първо четене в ресорната комисия
16 Дек. 2025

Кабинетът в оставка замразява всички бюджетни заплати
15 Дек. 2025

Коригираният бюджет: Било каквото било, вече ще бъде, както беше

10 Дек. 2025

Кметове отказват да закриват незаети щатни бройки
09 Дек. 2025

След одобрение от тристранката кабинетът внася в НС ревизираните бюджетни закони
08 Дек. 2025

ПП: Бюджет 2 - няма да стане и по този начин!
08 Дек. 2025

Надзорните съвети одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО
07 Дек. 2025

Тихомълком властта оряза вдигането на хазартния данък
06 Дек. 2025

Увеличението на осигуровки само се отлага за 2027 г.
06 Дек. 2025

БАН настоя за по-високо финансиране за 2026 г.

05 Дек. 2025

Кабинетът внася в понеделник нов бюджет под натиска на протестите
05 Дек. 2025

С новия стар бюджет Борисов опитва да матира опозицията
04 Дек. 2025

Предизвикалият протести бюджет е вече история
03 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ