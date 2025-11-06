Скандалният проектобюджет се запъти към ремонт

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни на бизнеса, че е не е честно да генерират печалби със субсидиран ток, а да бойкотират бюджета.

Работодателските организации и част от опозицията в парламента призоваха правителството да преправи представения проектобюджет за 2026 г. Те се противопоставят остро на планираното повишение на данъци и осигуровки, както и на още по-раздутите разходи за издръжка и заплати в бюджетната сфера и новия рекорден дълг, който кабинетът смята да поеме догодина.

Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна спешно в централата на партията с работодателските организации, които в сряда бойкотираха тристранката и така стопираха приемането на бюджета за 2026 г. от Министерски съвет същия ден и внасянето му в Народното събрание.

„Струва ми се нечестно, ако държавата е дотирала с 1,1 млрд. от юни досега бизнеса за евтин ток, включително 200 млн. лева от вчера и когато заради този евтин ток имаш генерирани печалби. Работодателите ще имат един приятен, но тежък разговор с мен. Ще им напомня за тези 1,1 млрд. лева", заяви той пред журналисти преди срещата. На нея са присъствали също вицепремиерът Томислав Дончев и финансовият министър Теменужка Петкова.

Какви са резултатите от срещата и дали работодателите ще се върнат в съвета за тристранно сътрудничество, за да обсъждат бюджета, не е съвсем ясно. На фейсбук страницата си ГЕРБ отбелязаха, че разговорът е бил "конструктивен", а диалогът с бизнеса ще продължи в Минисерството на финансите в разширен формат и с участието на други институции.

КОНТРА

Както е известно работодателските организации са силно против вдигането на осигурителните вноски и максималния осигурителен таван, както и на данък дивидент.

Към тези критики се прибавя и недоволството им от повторния опит всички търговци да бъдат задължени да работят само със софтуер, одобрен от НАП.

Тази мярка, предложена в Наредба Н-18 още през 2018 г., беше отменена от ВАС и оставена като възможност, а не задължение за търговците. От Българска стопанска камара припомнят, че през 2026 г. големите предприятия са натоварени с нова административна тежест - подаване на информация към НАП чрез стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T), а до 2030 г. това ще стане задължение на всички фирми в страната. Наред с това преди по-малко от 3 месеца българските предприятия са актуализирали всички над 500 000 фискални устройства, за да отчитат продажбите в лева и евро. В същото време многократно се увеличиха и правомощията на контролните органи и регулатори, които вече може да налагат санкции до 10% от оборота, да следят на кореспонденция и да решават кое повишение на цените е обосновано и кое необосновано. "На прага на еврозоната призоваваме за спиране на административния натиск върху българския бизнес!", обявиха от БСК.

Бизнесът възразява и срещу предложението за въвеждане на задължително GPS проследяване на превоза на стоки с висок фискален риск. Мярката изисква закупуване и поддръжка на устройства, постоянна свързаност и допълнителен организационен ресурс. Особено уязвими са малките и средни транспортни и логистични предприятия, за които разходите са непропорционално високи. В същото време липсват ясни критерии за определяне на „рискови превози“ и гаранции, че събраната информация ще бъде използвана ефективно за подобряване на събираемостта.

Работодателите от частния сектор остро възразяват и срещу увеличението на разходите за персонал за всички администрации, без поставяне на каквито и да било критерии. За пореден път те призовават възнагражденията в публичния сектор и минималната заплата да се отвържат от средната работна заплата за страната, защото това единствено води до нови и нови ръстове на бюджетните разходи.

Те са обезпокоени и от планирането ускорено нарастване на държавния дълг в следващите три години до 36% от БВП. Догодина например са планирани заеми за 10.5 млрд. евро. В същото време няма индикации, че тези средства ще бъдат насочени към публични инвестиции с дългосрочен ефект, вместо към финансиране на текущи разходи, смятат работодателите.

АЛТЕРНАТИВЕН БЮДЖЕТ

"С проектобюджета за 2026 г. държавата ограбва бизнеса и го принуждава да не вдига заплатите в частния сектор догодина. С увеличаването на осигуровките с 2 процентни пункта тя бърка в джоба на всеки работник, като го ощетява с 600 лв. догодина. Защо го прави? За да налее още пари в бухалките и касичките на властта."

Това обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев и бивш финансов министър.

От ПП представиха алтернативен бюджет отново с 3% дефицит, но без увеличения на данъци и осигуровки и с орязани разходи.

"В приходната част отново се залагат нереалистично високи данъчни постъпления. ДДС е планиран да нарасне отново с над 30% заради предвиденото задължително въвеждане на одобрени от НАП системи за управление на продажбите в търговските обекти - СУПТО, и поставянето на GPS в камионите със стоки, които да се проследяват от НАП. Тези мерки са рекет за бизнеса и няма да донесат никакви допълнителни приходи за бюджета. Те трябва да бъдат премахнати и с това заложените нереалистични постъпления от ДДС да паднат с 800 млн. евро", посочи Василев.

Според ПП ако се премахне и заложеното увеличение на осигуровките и максималния осигурителен доход, както и на данък дивидент, приходната част на проектобюджета на МФ в размер на 51.4 млрд. евро ще трябва да се съкрати с общо 1.875 млрд. евро.

Също с толкова трябва да се орежат и разходите, за да остане дефицитът на 3% от БВП, заяви Василев. От ПП предлагат на първо място да се ореже централния бюджет с 400 млн. евро, тъй като тя е "черна каса", в която непрозрачно потъват парите на данъкоплатците. "Капиталовите разходи вместо да се раздуват догодина до 7.7 млрд. евро, може да бъдат намалени с 500 млн., а повишението на издръжката на бюджетните ведомства да бъде ограничено до 5%. Освен това заплатите във всички силови структури, съдебна власт и централна администрация трябва да бъдат увеличени с не повече от 5%, а всички незаети щатове да бъдат закрити. Само от последната мярка може да бъдат спестени 138 млн. евро", посочи Асен Василев.

От ПП призоваха правителството да ореже и огромния дълг от 10.5 млрд. евро, който смята да поеме догодина, като се ограничи само до размера на дефицита и рефинансирането на стари задължения, което е общо около 5 млрд. евро.

Сходно виждане за пренаписване на бюджета на МФ представиха и от "Демократична България". На първо място формацията е за намаляване на размера на заемите, които смята да прави правителството догодина. "Стига вече касички в бюджета! 5 млрд. лв. трябва да отпаднат веднага", обяви Мартин Димитров.

ДБ също са против увеличаване на данък дивидент от 5 на 10% и вдигане на осигуровките, защото е "шизофренно с по-високи данъци да бориш сивата икономика". "Трябва да отпадне и налагането на държавно одобрен софтуер за търговците", заяви Димитров.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов добави, че внасят в Народното събрание няколко законопроекта, с които целят на първо място да ограничат корупционните разходи - в здравеопазването, обществените поръчки и пр., на второ - да ограничат неефективните разходи, като огромните бонуси в бюджетната сфера и регулаторите, и на трето място - да подобрят бизнес средата и конкурентоспособността на икономиката ни.