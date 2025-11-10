Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Банкоматите ще се заредят с евро в нощта на 1 януари

Днес, 10:54
Банкоматите ще пускат евро от 1 януари.
БГНЕС
Банкоматите ще пускат евро от 1 януари.

"Зареждането на банкоматите с евро ще стане в нощта на 1 януари. На сутринта всеки ще може да изтегли евро банкноти". Това съобщи пред БНР Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на една от водещите банки у нас и член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България. 

"Всеки, който разполага с големи количества български левове в кеш, да ги внесе безплатно по своята сметка и в новогодишната нощ те автоматично и безплатно ще бъдат конвертирани в евро по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро", призова Бакалов. Той прогнозира, че в последните 50-ина дни преди влизането на еврото този процес ще се засили. "Това е единственият начин да стане без никакви усилия. След 1 януари пак е безплатно и пак е фиксинг, но очакванията ни са, че в първите дни след Нова година ще има доста хора, които типично в последния момент ще се сетят, че трябва и това да свършат и може да се повлияят струпвания, за които ние по всякакъв начин се опитваме да предупредим рано хората, за да не се случва това нещо", коментира банкерът. "Няма необходимост да се сменят левове в евро сега. Все още официалната валута в  България е българският лев и хората могат да се разплащат до 31 декември спокойно с български лев", допълни още той.

Поради тази безпрецедентна по мащаби кампания за зареждане на хиляди банкомати е възможно в първите часове на новата година някои от тях да не работят. Ресторантьори се притесняха и дали постерминалите ще работят през нощта срещу 1-ви.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

евро

Още новини по темата

31 декември и 2 януари ще са почивни заради еврото
09 Окт. 2025

Бъдещето на "Възраждане" е като на "Атака"
22 Авг. 2025

"Алфа Рисърч": Все повече българи подкрепят влизането в еврозоната

13 Авг. 2025

Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
12 Авг. 2025

КЗП: Установени са сериозни нарушения при превалутиране в аптеките
13 Юли 2025

От този месец НОИ ще показва пенсиите и в евро
02 Юли 2025

Абе, къде е Радев? Защо не е на барикадите срещу еврото?
02 Юли 2025

Търсенето на евро рязко се повиши
10 Юни 2025

Статуквото може да почерпи с такива врагове!
02 Юни 2025

Еврото е рунд от историческия сблъсък Запад-Русия у нас
17 Май 2025

Президентът заплаши с цените заради еврото и отлетя за Япония
16 Май 2025

БСП се цепи за еврото
13 Май 2025

Радев внесе предложението си за референдум за еврото
12 Май 2025

Банките ще превалутират левовете в евро еднократно и без такса
08 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън