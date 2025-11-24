Агенциите за инвестициите и за храните са с нови шефове

Със заповед на министър-председателя Росен Желязков за изпълнителен директор на БАБХ е назначена д-р Калина Милушева, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Тя заема ръководния пост в БАБХ, след като предишният директор д-р Светлозар Патарински почина внезапно в началото на ноември. Тогава временно на поста беше назначен д-р Валентин Атанасов, заместник-директор на Агенцията с ресори здравеопазване на животните, контрол на фуражите и граничен контрол.

От 2024 г. до момента д-р Милушева е директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. В представената кратка автобиография се посочва, че тя има дългогодишен професионален опит в системата на БАБХ, започвайки през 2011 г. като инспектор в отдел „Контрол на храните“ на ОДБХ – Благоевград, а от 2015 г. ръководи отдела в качеството си на началник. Д-р Милушева притежава две магистърски степени – по ветеринарна медицина и по санитарна микробиология и безопасност на храните, завършени в Тракийски университет – Стара Загора.

Българската агенция за инвестициите също е с нов шеф. Досегашният директор Мила Ненова е освободена от поста, без да се посочват мотиви.

Новият директор на БАИ е Ангел Иванов, който към момента заемаше длъжността заместник-изпълнителен директор, съобщават от пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа.

Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в сферата на инвестициите, дигитализацията, европейската интеграция и като ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ)–Москва. Бил е и съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет. В частния сектор професионалната му дейност обхваща външната търговия, организацията и управлението на бизнес структури, както и продажбата на активи. Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) и немската гимназия в Ловеч.