Volkswagen изтегля хиляди електромобили заради риск от пожар

ЕПА/БГНЕС архив Сред потенциално засегнатите модели са ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born на испанското спортно подразделение, произведени между 2023 и 2025 г.

Германският автомобилен гигант Volkswagen подготвя изтегляне на хиляди електромобили заради съмнения за дефектни батерии, които в най-лошия случай може да предизвикат пожар. Кампаниите вече са започнали в САЩ и Великобритания, а сега се подготвят и в Германия. По данни на американските власти са засегнати около 22 000 броя от модела ID.4 само на пазара в Щатите, съобщи "Евронюз".

Проблемът е открит при вътрешни проверки на качеството, съобщава германският в. "Ханделсблат". Според изданието дефектите в батерийните клетки са свързани с производствени проблеми при доставчици и засягат определен период на производство.

Сред потенциално засегнатите модели са ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born на испанското спортно подразделение, произведени между 2023 и 2025 г. Volkswagen обаче все още не е потвърдил официално този списък. Изтеглянето се подготвя в координация с компетентните органи.

Като предпазна мярка компанията препоръчва електромобилите да се зареждат до максимум 80% от капацитета на батерията. Част от тях ще бъдат проверени в сервизи, а при установен дефект може да се наложи софтуерна актуализация или друга намеса. Собствениците ще бъдат уведомени писмено.

През септември заради дефектен крепежен болт бяха изтеглени над 2 млн. автомобила Volkswagen и Audi по света. Компонентът е можело да доведе до отказ на кормилното управление.