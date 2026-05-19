Жалба в последния момент блокира поръчката за детската болница

Обществената поръчка за проектирането на Националната детска болница е спряна заради подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), съобщи "Медиапул". Спирането на поръчката се случва в последния възможен ден за подаване на оферти – 19 май, а производството в КЗК е образувано ден по-рано – на 18 май.

Жалбата срещу поръчката е подадена от фирмата "Кабано проект" ООД, която проектира детската болница в Бургас, но все още съдържанието на жалбата не е публично в системата на КЗК. Не е ясно и защо жалбата е подадена в последния момент.

Обществената поръчка за проектирането беше обявена в края на март от Здравната инвестиционна компания за изграждането на детската болница (ЗИКДБ). Прогнозната ѝ стойност е 5 040 817.93 евро без ДДС или 6 048 981.52 евро с ДДС. Първоначално крайният срок за подаване на оферти беше 4 май, но беше удължен до 19 май, а офертите трябваше да бъдат отворени на 20 май.

С процедурата трябваше да бъде избран изпълнител, който да изготви идеен проект, технически проект и работен проект за изграждането на детската болница, както и да осъществи авторски надзор по време на последващото строителство. Малко след обявяването на поръчката се появиха сигнали за проблеми със заданието ѝ. Сред тях бяха, че заданието е за сграда с неясна площ, липсва информация за нейната свързаност с околния свят, заложените срокове са нереалистични и се търси евтино, а не качествено изпълнение.