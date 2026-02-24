Медия без
Задават се нови протести на градския транспорт в София

Кметът Васил Терзиев се размина със синдикатите и ги атакува остро в ироничен пост

Днес, 15:43
До медиите все пак бе пратена и реална снимка от срещата.
Градският транспорт в София е изправен пред нови протести след като кмет и представители на транспортните синдикати не успяха да се срещнат в позициите си как да се решат проблемите на сектора. След неплодотворна среща, проведена късно в понеделник, кметът Васил Терзиев разпространи ироничен пост в профила си във “Фейсбук”, в който представи разговора със синдикатите като безсмислено начинание. Терзиев реши да илюстрира поста с изображение на жена с карамфили от популярен видеоклип с уточнение, че “снимката е илюстративна - пример за неоснователно “тръшкане” за пари без поемане на отговорност”. В отговор от федерацията на транспортните синдикати изразиха недоумение от иронията, казаха, че отдавна са чакали за среща с Терзиев и не са чули от кмета желание за реално поемане на ангажименти. 

Ситуацията в системата на градския транспорт отново е проблемна заради недостиг на средства. В края на януари Терзиев даде интервю за Медиапул, в което обясни, че ще има трудности с изплащането на заплатите за февруари и са необходими 15 млн. евро временно за закърпване на предложението. Терзиев тогава каза, че общината е поискала от държавата 153 млн. евро субсидия, а общината на свой ред ще даде 163 млн. евро, но бюджет за 2026 няма приет. 

От днешния пост на Терзиев във “Фейсбук” и пратеното до медиите прессъобщение детайли за актуалното положение няма. Разбира се, че има недостиг от десетки милиони левове, евентуално увеличение само от 50 евро на заплати е равностойно на допълнителен разход от 7.5 млн. евро за общината, а въпреки увеличението на калпак от 300 лв. от миналата година проблемът с недостига на шофьори не е преодолян. Според Терзиев синдикатите са били решили да протестират независимо от фактите и възниква въпрос защо сега има протести, а такива при предходното управление е нямало. 

От федерацията на транспортните синдикати настояват за ръст на възнагражденията от 10% както в София, така и във Варна и Русе и за столицата това е равнозначно на допълнителна субсидия от 23.6 млн. евро. Синдикатите са поискали ясна рамка за възнагражденията за 2 години напред и гаранции, че няма да има скрито концесиониране на дейности. Терзиев, според синдикатите, е обявил, че заради липсата на бюджет не може да поеме ангажимент. 

 

