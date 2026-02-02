Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За по-малко от година са затворени 15 незаконни старчески дома

Отнети са 19 лиценза за предоставяне на социални услуги

Днес, 16:43
В Главиница са настанени 48 възрастни.
МТСП
В Главиница са настанени 48 възрастни.

15 нелегални дома за възрастни са затворени, а 19 лиценза за предоставяне на социални услуги са отнети заради нарушения. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов, след като днес откри ремонтиран дом в Главиница, в който живеят 48 възрастни. От месец предоставянето на такива услуги без лиценз може да се наказва и със затвор, но едва след като са изчерпани административните наказания. За последния случай се разбра преди седмица – за затворен дом в Старозагорско.

Изведените възрастни от нелегални домове са над 550. Кампанията започна след шокиращи разкрития за подобни домове в село Ягода. Тогава от местното кметство обявиха, че за периода от 2020 г. до юни 2025 г. в селото са починали 773 възрастни хора, повечето от тях - в нелегалните домове. Това означава, че е имало смъртен случай на всеки два дни и половина. 

С пари от Плана за възстановяване и устойчивост България ремонтира 81 държавни дома за възрастни. Главиница е 12-ият дом, който е готов. Дотук са приключили ремонтите в Елхово, Троян, Долна Митрополия, Кула, Крумовград, Ружинци, Димово, Алфатар, Мездра, Видин, Гълъбово. Дефицитът в тези услуги у нас е огромен, като много семейства са в безизходица за близките си, а има и много възрастни, които са изоставени без никаква помощ.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

домове за възрастни

Още новини по темата

Още 30 души са изведени от нелегален старчески дом
30 Яну. 2026

Влезе в сила затворът за нелегални домове за възрастни
07 Яну. 2026

Депутатите въведоха затвор за нелегални старчески домове
18 Дек. 2025

Депутатите спасяват личните асистенти от затвор
07 Дек. 2025

В 4 области се откриват нови домове за възрастни (галерия)
27 Ноем. 2025

Нелегални старчески домове се втурнаха да излизат на светло
10 Септ. 2025

В спешен порядък се откриват 9 нови дома за възрастни
04 Септ. 2025

Изненада - министър откри образцов дом за хора с деменция
14 Авг. 2025

Над 400 възрастни са открити досега в нелегални домове
10 Юли 2025

Въвежда се до 8 г. затвор за старчески дом без лиценз
08 Юли 2025

Ние ги затваряме, но те пак ще отворят
03 Юли 2025

Осем възрастни бяха открити в незаконен дом в Суходол
26 Юни 2025

Социалното министерство купува електромобили за домовете
25 Юни 2025

Спешна помощ във Видин напусна сградата си заради дървеници
23 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ