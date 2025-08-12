Втори подпалвач бе задържан във Велико Търново. Той запалил снощи района на старите бракувани казарми в центъра на града. "Стихията е потушена за час и половина", съобщиха от общинската администрация. Макар и с бърз резултат, борбата с огъня не е била лека - загасен е с шест пожарни коли и 24-ма огнеборци.

В края на юли във Велико Търново бе задържан и мъж заради подпалването на местността между кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа. Той бе уловен на камери.

В различни части на страната продължават да бушуват пожари. Пети ден тече кризисната ситуация в община Сингурларе. Около 50 души от село Скала бяха евакуирани вчера, изгорели са над 16 000 декара смесена гора и лозови масиви. 21 пожарни са на място. Продължава гасенето и в Пирин над село Илинденци. Стотици служители и доброволци са на терен, гасят на ръка в труднодостъпния район. Странджанските села Гранитец, Сливово и Синьо Камене пък са в бедствено положение. Общо 159 пожара са потушени в страната през последното денонощие.