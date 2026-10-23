Участниците във вота набраха 1.36 млн. евро за кампаниите си

Набраното от кандидатите за президентските избори финансиране на кампаниите им възлиза на всичко 1 361 319,46 евро. Това показва справка на "Сега" в регистъра на Сметната палата, където участниците отчитат тези средства, към 11 часа на 23 октомври. Сумата е малко по-висока в сравнение с края на предизборната кампания за парламентарния вот на 19 април т.г., когато беше около 1.25 млн. евро.

В огромната си част това са дарения от симпатизанти – общо 958 916,12 евро (тук влизат парични и непарични дарения – бел.а.). Самите кандидати са предоставили за кампаниите си 402 403,34 евро (парични и непарични).

Над половината от даренията от граждани се падат на инициативния комитет, издигнал за кандидат-президент Андрей Гюров – 514 415,01 евро (изцяло парични). При него са трите най-голями единични дарения за тази кампания – по 100 000 евро всяко, както "Сега" вече писа. Отделно членове на комитета са го спонсорирали с 19 650 евро (парични и непарични). Поддръжниците на действащия президент Илияна Йотова са дарили 358 950,11 евро (парични и непарични), има и още 5000 евро от член на комитета ѝ.

Ивайло Симеонов, кметът на Елин Пелин, който се състезава чрез инициативен комитет, е събрал 80 000 евро дарения (изцяло парични) и още 10 000 евро от комитета.

Докато при посочените кандидати даренията от граждани многократно надвишават тези от членове на комитета, при кампанията на бившия земеделски министър Иван Христанов е точно обратното – 1910 евро дарения и 364 784,60 евро (парични и непарични), които той сам е предоставил.

Що се отнася до рекламата в последните дни преди изборите медийните бюджети на кандидатите отбелязват рязък ръст. Към сряда, съгласно публикуваните договори с 39 национални и регионални медии, които Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) наблюдава, стойността на предизборната реклама е достигнала почти 669 хил. евро.

Това означава, че само за седмица сумата се е увеличила с над 290 хил. евро или със 77%.

Начело по вложени средства е двойката Андрей Гюров – Георги Кандев със 190 894 евро, което е повече от четири пъти увеличение в сравнение с първите 20 дни на кампанията. На второ място остават Костадин Костадинов и Петър Волгин със 176 973 евро. Те са добавили нови 100 хил. евро към разходите си спрямо първите три седмици на предизборната надпревара. На трето място се нареждат Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 99 095 евро (или минимална промяна в последните 7 дни).

Големите национални телевизии също наваксват – bTV, БНТ и Nova вече заемат първите три места сред медиите с най-големи договорени суми.

Публичното финансиране чрез медийните пакети наближава половин милион евро. Разпределението му обаче очертава различна картина — с отчетлива концентрация на средства в няколко медии, начело с ТВ "Справедлива България" (Стрийм ТВ) - 134 400 евро. bTV има договори за 123 465 евро, което е увеличение с 10 пъти за една седмица. Следва БНТ със 117 493 евро. Nova е привлякла 104 107 евро, която преди седмица нямаше обявен сключен договор.

В настоящата кампания ЦИК взе решение за отпускане на малко над 490 хил. евро за медийни пакети на 24 формации (4 партии и 24 инициативни комитета).

Според актуализираната към 19-и октомври информация 478 467 евро са вече похарчени от получателите за реклама в избраните от тях медии.

По време на президентската кампания медиите продължиха да предоставят и безплатно ефирно време или пространство за представяне на кандидатите. Макар договорите за това да не се отразяват в отчетените рекламни разходи на участниците, те са важна част от цялостната картина на медийното им присъствие.