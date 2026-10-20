Три протеста се провеждат в центъра на София

Три различни граждански демонстрации почти се засичат по време в центъра на София.

От 18 часа започна протестът на инициативния комитет „Бъдеще в България“, създаден от медици и студенти. Пред здравното министерство те настояват за реформа в системата, подобряване на заплащането и условията за специализация.

По същото време се провежда и протестът на студенти и преподаватели от НАТФИЗ. Те негодуват срещу ръководството на висшето училище и настояват за оставката му.

В 18.30 часа е началото на демонстрация пред сградата на президентството, насочена срещу външната политика на премиера Румен Радев и държавния глава Илияна Йотова. Поводът за недоволството им конкретно са атаките срещу кораби в Черно море. "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!", пишат в анонса си инициаторите на антиправителствения протест. Сред тях са бившият депутат от ПП Лена Бориславова, ексминистърът на отбраната Тодор Тагарев и др.

По-рано днес Радев заяви пред журналисти, че протестът е опит да се възстанови т.нар. "сглобка". "Замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен – да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат, да ни набутат във войната", обяви премиерът.

Очаквайте развитие.