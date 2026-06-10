Съдът пусна спряна спорна линия на "Кроношпан"

БГНЕС През януари работници в "Кроношпан" протестираха срещу решението за затваряне на част от производствените линии на предприятието, което е сочено като основен замърсител на въздуха във Велико Търново.

Заводът за преработка на дървесина "Кроношпан България" във Велико Търново отново ще възобнови работа на линията за производство на плоскости от дървесни частици (ПДЧ), съобщи БНР. Това става след решение на Върховния административен съд (ВАС), който разгледа жалба от страна на предприятието срещу принудителната административна мярка на Регионалната екологично инспекция от преди пет месеца, с която линията беше спряна.

Линията за ПДЧ на завода беше запечатана от екологичните инспектори през януари след констатация от РИОСВ, че "Кроношпан" е основен замърсител на въздуха във Велико Търново. На 4 март е последвала нова проверка, която установява, че от завода няма замърсяване, въпреки че сигналите на гражданите за лош въздух продължават, се посочва в решението на ВАС. То е окончателно и потвърждава решението на Административния съд в Бургас, който преди това се произнесе, че предварителното изпълнение на принудителната административна мярка от страна на РИОСВ е незаконно.

"На практика прекомерно дълговременното спиране на дейността на оператора рефлектира върху цели сектори от индустрията, което засяга негативно и обществения интерес", се посочва в определението на ВАС от 9 юни.

Линията ще възстанови работа най-вероятно идната седмица, коментира за БНР Асен Ников от ръководството на "Кроношпан България". "Процесът не е от днес за утре. Ще планираме другата седмица кога точно ще можем да я пуснем отново", допълни той. По думите му, запечатването на линията е довела до загуби за компанията в размер на шестцифрена сума.

След решението на ВАС председателят на парламентарната здравна комисия и депутат от Велико Търново Костадин Ангелов от ГЕРБ излезе с остра реакция в социалните мрежи. По думите му решението за възобновяване на дейността на линията поставя под сериозен въпрос приоритета на държавата: "дали това е здравето на гражданите, или е икономическият интерес на една компания".