Съдът остави в ареста и четиримата обвинени за нападението на шефа на МВР-Русе

И четиримата нападатели на шефа на русенската полиция Николай Кожухаров остават постоянно в ареста, реши съдът. На другия ден след побоя бяха арестувани младеж на 19 години, двама на 18 - сервитьор и студент - и 15-годишен ученик в професионална гимназия в Русе. Най-агресивни в нощта срещу 4 септември са били ученикът и студентът. Двама от тях са обвинени само за хулиганство, а останалите двама - от които единият е непълнолетен, за хулиганство и за нанасяне на тежка телесна повреда, причинила състояние с опасност за живота. Трима от тях първоначално бяха задържани за 72 часа, а непълнолетният за 48 ч.

Първо бе постановена мярката на 18-годишния Жулиен Кязимов. По време на заседанието стана ясно, че Кязимов е студент в специалност “Противодействие на престъпността” в Русенския университет.

Пред съда защитата му твърдеше, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне, съобщи Нова тв. Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съдът. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.

Родителите на Жулиен Кязимов заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник. И коментираха, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях. "Синът ми е 54 кг. А може ли да се бори с човек - 130 кг мъж, и да му нанесе такива телесни повреди? Това е невъзможно. Ние като родители искаме да излезе истината", каза майката на Жулиен.

Жените целили с домати, а държавността се клати pic.twitter.com/iqcrnEDrLa — FORZA ELENA GUNCHEVA (@elenaultras) 6 септември 2025 г.

По време на заседанието стана ясно, че още едно дете е било свидетел на побоя. Става дума за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи.

Съдът остави за постоянно в ареста 15-годишния ученик Станислав А., който е обвинен, че нанесъл фаталния удар, довел до тежкото състояние и тежката телесна повреда на полицейския шеф в Русе Николай Кожухаров. Това съобщи "Русе Медия". Такава мярка на непълнолетен се налага в изключителни случаи. Съдът смята, че този случай е такъв.

Малко по-рано днес оставиха за постоянно и обвинения в хулиганство 19-годишен Виктор Иванов. Той е седял в колата и не е обвинен за причиняването на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров.

Съдът задържа под стража и четвъртия обвинен по случая Кирил Гочев. Той е шофирал автомобила със повишена скорост, посочи обвинението. Гочев излязъл от автомобила и изблъскал един от потърпевшите.

Пред медиите той обясни, че е получил удар в главата, след което е отвърнал на нападението. Според прокуратурата младежът е казал, че иска личното си пространство и е използвал обидни думи.

"Флагман" цитира Гочев да казва, че "Започнаха да ме псуват, да ми се карат, как съм карал, с несъобзразена скорост. Аз казах, че се извинявам и че не искам проблеми, при което единият човек тръгна да ме удря през прозореца на колата. И оттам вече стана боят. Нямам какво повече кажа...

Реално първият удар беше от тях. И тогава ние слязохме от колата и отвърнахме. Аз отвърнах на удара. Имаше претенции към колата заради шума и твърдеше, че съм карал с висока скорост. Аз отричам това, карах с не повече от 40 км/ч. Спътникът на полицая - Георги застана пред колата. Тогава аз спрях. Нищо не го попитах. Аз не знаех, че е полицай. Той се представи след като свърши целият инцидент. Тогава полицаят си извади значката и се представи. В момента на слизането ми от колата бях изблъскан и нямам спомен от самия бой.

С крака не съм удрял Георги, ударих го с дясна ръка, при което човекът падна. Тръгнах да си отварям вратата, внимавайки да не го ударя с нея, и в момента, в който слизам, човекът се беше изправил вече от земята, и ме блъснаха. Ударих си главата в рамката на колата. Имам белег на главата".

Началникът на полицията в Русе Николай Кожухаров остава в болницата без опасност за живота.