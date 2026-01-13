Съдия отказа да гледа делото за побоя над шефа на МВР-Русе

Скрийншот BG Elves Ако не се намери кой съдия в Русе да гледа процеса, върховният съд ще трябва да го прати в друг окръжен съд.

Съдията Явор Влахов от Окръжния съд в Русе се е отвел от делото за побоя над директора на МВР в града Николай Кожухаров. Това съобщи Методи Лалов, който е адвокат на един от подсъдимите младежи.

Влахов пише в мотивите си, че още от следващия ден след инцидента и в продължение на месеци, случаят е бил обект на много коментари и анализи. "В публични изяви на национално познати адвокати, бивши прокурори, журналисти и общественици бяха лансирани твърдения, че нито досъдебното производство, нито съдебното такова следва да бъдат провеждани от в Русе", пише съдията и дори цитира, без да сочи източник, две конкретни твърдения: "…на местна почва зависимостите и влиянието, особено когато става въпрос за високопоставени хора, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват", "…зависимост между професионални и клиентелистки мрежи ни пречи да получим справедливост в едно съдебно решение или начинът, по който се води разследване".

Според него тези коментари са "формирали у обществото и особено у подсъдимите и техните близки дълбоко убеждение за наличието на зависимост и предубеденост у компетентните органи в Русе, включително и по отношение съдиите от окръжния съд". Съдията припомня, че през септември м.г. пред Съдебната палата в града имало масов протест на граждани с искане за освобождаване на задържаните обвиняеми и прехвърляне на делото в друг съдебен район. Имало и медийни изяви на родители на подсъдимите, че искат разследването да бъде преместено във Велико Търново, за да се осигури безпристрастност, тъй като всички в Русе са зависими.

"С оглед на тези обстоятелства, въпреки, че не съществува никаква причина за съмнения в личната ми безпристрастност, професионалната ми принадлежност към Окръжен съд - Русе, би могла сама по себе си да предизвика у страните по делото основателни съмнения относно обективната ми безпристрастност", пише съдия Влахов и се оттегля от делото. Сега предстои да бъде определен нов докладчик. Ако не се намери кой съдия в Русе да гледа процеса, върховният съд ще трябва да го прати в друг окръжен съд. Така месец след инцидента разследването беше прехвърлено във Велико Търново.

Делото срещу четиримата младежи беше внесено в съда миналата седмица. Обвиненията са за причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на Кожухаров, както и лека телесна повреда на неговия съсед. В съобщението си за внесения обвинителен акт от прокуратурата припомниха, че след полунощ на 4 септември 2025 г. в Русе, пред дома на пострадалите възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил младежи.

Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав Александров за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.

През септември Великотърновският апелативен съд смекчи мерките за неотклонение, определени от Окръжния съд в Русе, и пусна четиримата на свобода.

"Следете този случай, защото той е пример за необективно разследване", пише във Фейсбук адвокат Лалов и обяснява, че прокурорите удобно са пропуснали да посочат в обвинителния акт, че пострадалите и жените им са употребили алкохол във въпросната вечер. "Защо този факт липсва в обвинителния акт? В чия полза и в чия вреда е това?", пита Лалов.