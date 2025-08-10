Медия без
Съд изненадващо пусна под домашен арест петимата рокери от "Хелс Ейнджълс"

За тях прокуратурата твърди, че са организирали и ръководили ОПГ за рекет, телесни повреди, хулиганство от 2014 г.

Днес, 19:16
Великотърновският окръжен съд изненадващо постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за петима членове на мото клуб „Хелс Ейнджълс“, за които прокуратурата настояваше да стоят в килия, защото са много опасни.

Изненадата дойде от това, че ден по-рано близо час шефове на държавното обвинение и на ГДБОП обясняваха, че въпросните лица са основателите и ръководителите на организираната престъпна група, която действала от 2014 г. и е извършвала и поръчвала десетки престъпления - от хулиганство, през телесни повреди, принуда, рекет.

Съдът обаче не уважи искането и доводите на прокуратурата за постоянен арест за лидерите на рокерската група Емил Йорданов – Черния, Мирослав Пашов – Пашата, както и за техните съратници Найден Найденов, Милен Петров и датчанина Бесльов Карстен, който е постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш, съобщи NOVA.

Според държавното обвинение петимата са в основата на организирана престъпна група, за която всеки е обвинен в повече от 20 престъпления, като един от тях е с 27 обвинения.

Шестимата адвокати на задържаните настояваха за по-леки мерки с мотиви, че в обвинението има фактически несъответствия и недостатъчно обосновани доводи за налагане на най-тежката мярка. 

В съдебната зала от защита им заявиха, че прокуратурата няма доказателства за организирана престъпна група, няма данни и за техни криминални прояви и след 2018 г., а трима от тях имат здравословни проблеми и затова поискаха по-лека мярка.

Съдия Еманоил Вардаров прочете определението на Окръжния съд, според което за петимата се определя мярка за неотклонение „домашен арест“ с използване на електронни устройства - гривни.

Групата бе разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново, Варна, София, Асеновград, при участието на над 140 антимафиоти. При операцията бяха иззети множество хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и други средства, с които са извършвани престъпленията. Иззети бяха също големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според прокуратурата „Черния“ и „Пашата“ нямат официална връзка с регистрирана охранителна фирма, която е на името на техните съпруги. Държавното обвинение твърди, че те са заплашени от наказания между 5 и 15 години затвор, както и от конфискации и глоби.

На излизане от залата, освободените под домашен арест обявиха, че справедливостта е възтържествувала.

Задържаните бяха общо 12 човека. Освен петимата, обявени за тартори, имаше и още 7 човека, които изпълнявали нарежданията. Те обаче бяха пуснати от прокуратурата срещу различни парични гаранции от 3000 до 5000 лв.

Според държавното обвинение всички арестувани са били членове на рокерската група "Хелс Ейнджълс", като са използвали организацията за прикритие. "Всички са членове на подразделението на "Хелс Ейнджълс", но подчертавам, че няма установена пряка връзка на самия клуб като организация. Просто става дума за използване на формалното членство в подобна организация", каза говорителят на Окръжна прокуратура във Велико Търново Илиян Благоев.

