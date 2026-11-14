Следователят по трагедията на "Тракия": Може да няма нито един обвиняем

Разследването на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която тази седмица загинаха 12 души, продължава по всички възможни версии. Не е изключено да бъдат привлечени няколко обвиняеми, но е възможно производството да приключи и без нито един. Това заяви пред журналисти следователят от Националната следствена служба Ясен Тодоров.„Работя по абсолютно всички версии. Няма водеща версия, докато някоя не отпадне“, посочи Тодоров.

Той обясни, че все още се събира необходимата документация за назначаването на пътностроителната и автотехническата експертиза. Преди автотехническата ще бъдат извършени и няколко технически експертизи, чрез които да бъде извлечена информация от различни носители.

По отношение на шофьора на тира, за когото беше съобщено, че е освободен, Тодоров уточни, че на този етап няма достатъчно доказателства, за да му бъде повдигнато обвинение.

„Това означава, че към момента за него няма събрано достатъчно доказателства, за да му бъде предявено обвинение и да бъде привлечен в качеството на обвиняем. Нищо не е изключено оттук нататък. Не казвам дали ще бъде обвиняем, или няма да бъде“, заяви следователят.

Той подчерта, че развоят на разследването зависи от събраните доказателства и установяването на евентуалните виновни лица.

„Може да приключи без обвиняем, но може да приключи и с няколко обвиняеми“, каза още Тодоров. По думите му, ако бъдат събрани достатъчно данни, че определени лица са извършили виновно престъпление по транспорта, те ще бъдат привлечени като обвиняеми. Ако доказателствата не са достатъчни, това няма да се случи.

Бивш член на ВСС, близък до Цацаров и Гешев, иска да оглави НСлС Бившият член на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров, който минаваше за близък както до някогашния главен прокурор Сотир Цацаров, така и до приемника му Иван Гешев, е сред следователите, дали съгласие да оглавят временно Националната следствена служба.

Следователят отправи и призив за съдействие към гражданите, като подчерта, че разследващите издирват свидетели и събират информация за обстоятелствата около трагедията.

„Издирват се, търсим свидетели. Търсим свидетели. Тук вие затова може да сте ми полезни, не за друго. Ако установите наистина лица, които ние не сме установили, и ни ги подадете“, обърна се той към журналистите.

Ясен Тодоров съобщи, че потвърденият брой на загиналите е 12. На всички са извършени аутопсии и са назначени съдебномедицински експертизи. Точният брой на пострадалите все още не може да бъде посочен, тъй като част от тях са били премествани между различни лечебни заведения. От болниците е изискана медицинската документация, но все още не цялата информация е получена. Целта е да се избегне дублиране при преброяването.

„Може би са по-малко от 51 пострадалите“, уточни следователят. Той посочи, че повечето съдебномедицински експертизи на пострадалите вече са назначени, а останалите предстои да бъдат възложени през следващата седмица.

Тодоров изрази благодарност към съдебния лекар от Сливен, извършил аутопсиите и експертизите, както и към екипите, участвали в спасителните и последващите действия.

Специално признание той отправи към служителите на пожарната, полицията, разследващите полицаи и спешната медицинска помощ от Ямбол и Сливен.

„Искам да похваля просто героизма на служителите на МВР, от Ямбол, от Сливен, полицаи, пожарникари, разследващи полицаи, служителите на спешна медицинска помощ, които реагираха много адекватно и успяха да контролират ситуацията, за да се минимализират жертвите“, заяви Ясен Тодоров.