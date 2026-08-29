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Скандал разтресе и МВР-Габрово

Днес, 15:11
Старши комисар Илиян Иванов
Старши комисар Илиян Иванов

Резултатите от проверка на Отдел „Вътрешна сигурност“ на МВР за вербален сблъсък между директора на Областната дирекция на МВР в Габрово Илиян Иванов и заместника му Цветан Петков са изпратени в Районната прокуратура в областния град, съобщи пресцентърът на МВР. 

От МВР потвърдиха, че между двамата е възникнал вербален спор на работното място, но уточниха, че не се е стигнало до физически сблъсък. 

По информация на Нова телевизия спорът е ескалирал до крясъци и викове във фоайето на полицейската дирекция. Наложила се е намесата на дежурен полицейски патрул, а по-късно на място са пристигнали и служители на „Вътрешна сигурност“ в МВР.

По непотвърдени данни е било поискано извършването на тестове за употреба на наркотични вещества. Твърди се още, че директорът Илиян Иванов е настоявал заместникът му да бъде задържан.

Случаят е докладван на ръководството на Министерството на вътрешните работи, като за него е бил информиран и вътрешният министър Иван Демерджиев. Заместник-директорът е подал жалба срещу шефа си. Дежурният прокурор, на когото жалбата е била разпределена, си е направил самоотвод, тъй като лично познава и двамата висши полицаи. Предстои да бъде определен нов наблюдаващ прокурор, който да поеме преписката след официалното внасяне на резултатите от проверката. Очаква се това да стане най-рано в понеделник.

Причините за конфликта засега остават неизвестни. Не е ясно и дали срещу някого от участниците ще бъдат предприети дисциплинарни или други действия.

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    Габрово

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