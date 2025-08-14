Медия без
В Габрово гледат към "Светлата страна на живота"

Изложба на 30 наивисти се открива в Музея на хумора и сатирата

Днес, 15:18

Днес от 18:00 часа в Музея на хумора и сатирата – единственият музей на смеха и доброто настроение у нас – се открива на изложбата "Светлата страна на живота". Заглавието напомня за култовата песен на "Монти Пайтън" от филма "Животът на Брайън" Always Look at the Bright Side of Life.

Експозицията обединява творби от художествения фонд на музея и гостуващи платна на общо 30 български автори, които за първи път се срещат в специално подготвена експозиция. Представени са произведения, изградени чрез наивистичен израз – един от най-непосредствените и вълнуващи художествени стилове на нашето време. За едни от авторите наивът е основна линия в творчеството, за други – кратък период, за трети – нишка, която се появява епизодично. Това, което ги свързва, е ведрината – една от отличителните черти на този стил. Почти винаги избират да виждат чашата наполовина пълна.

От габровския музей припомнят, че наивизмът стъпва на световната художествена сцена в началото на XX век – с джунглите на Русо Митничаря и групата на "художниците на светото сърце" във Франция, с наивната поезия на Нико Пиросмани в Грузия и, малко по-късно, с платната на баба Мозес в САЩ. Тези ранни творби са дело на нешколувани автори, отличаващи се с липса или нарушена перспектива, както и с ярки, сурови цветове, като прозорци към един инстинктивен свят.

Подобно на всяко художествено течение, наивизмът няма строги граници, нито обективни критерии за разпознаване. В днешно време мнозина от артистите, използващи наивния израз, са художествено образование и създаването на изкуство е техен съзнателен избор и призвание, а не интуитивна нужда, както при първите наивисти.

В експозицията в Габрово участват Ангел Василев, Ганчо Карабаджаков, Георги Георгиев, Георги Йорданов, Георги Панов, Григор Нечев, Дария Василианска, Елисавета Ангелова, Емануела Байракова-Попгенчева, Здравко Йончев , Ирина Христова, Калина Атанасова, Кеазим Исинов, Кирил Божкилов, Коста Форев, Лика Янко, Любов Тотева, Любомир Минковски, Людмил Младенов, Мариела Димитрова /Мара/, Николай Ангелов – Гари, Николай Стоев, Ради Неделчев, Росен Рашев-Рошпака, Румен Гашарав, Стайо Гарноев, Стоян Божкилов, Сюлейман Сеферов, Тодор Павлов, Христо Стойчев.

Домът на хумора и сатирата в Габрово е открит на 1 април 1972 г., като главен изпълнител на идеята и пръв директор на културната институция е Стефан Фъртунов (1926-2010 г.), юрисконсулт по професия и събирач на габровски анекдоти. Три години продължава реконструкцията на старата кожарска фабрика на братя Калпазанови, преди музеят в нея да се настани през 1975 г. Вече петдесет години институцията работи под мотото "Светът е оцелял, защото се е смял": организира фестивали, срещи по наддумване, издава хумористични сборници, в музея функционира експериментален вариететен театър. На 1 април 1976 г. на Габрово е наречена малка планета с номер 2206, в чест на фолклорния хумор, прославил града по света.

"Светлата страна на живота" ще остане в зала "Стефан Фъртунов" на Музея на хумора и сатирата до 10 януари догодина. 

 

