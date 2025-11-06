Шестима мигранти загинаха след гонка с полицията край Бургас

6-ма мигранти загинаха, след като колата им се преобърна на брега на бургаското езеро Вая при продължително преследване от гранична полиция. Шофьорът на автомобила – румънски гражданин е оцелял. Той е задържан от полицията и в момента се разпитва. Други 3-ма мигранти са ранени и са откарани в областната болница, предава БНР.

Преследването на автомобила с мигранти от джип на гранична полиция е започнало след град Китен. Колата с мигранти се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. След като стига до входа на Бургас, там където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", колата блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града. Преследването продължава по булевард "Тодор Александров". Преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране поставена от полицейски автомобил, колата с мигранти се преобръща и влиза в езерото Вая.

От 9-мата мигранти в колата 6-ма са загинали на място. 3-ма са транспортирани в болница, а шофьорът е задържан за разпит.

Според Флагман в автомобила са пътували общо 10 човека, шофьорът, който е румънец е жив. Вероятно обаче шест човека са загинали след бруталната гонка между каналджии и полицаи, завършила с потопен в Бургаското езеро автомобил. На място има три патрулни коли на полицията и пожарна, а трафикът на кръстовището между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“ е буквално парализиран.

Около 22 ч. в четвъртък Шкода, движеща се с над 150 км/ч., управлявана от румънец по Околовръстния път между жк "Меден рудник" и центъра на Бургас, преследвана от няколко коли на ОДМВР-Бургас и „Гранична полиция“, загуби контрол и излезе от пътя, забивайки се буквално в блатото.

По първоначална информация, в автомобила са пътували общо 10 човека, от които 9 мигранти. Водачътн е оцелял след тежката катастрофа, но 6 са загиналите - удавени. Възможно е водачът да е скочил в движение. Прави се опит да се извади автомобила от езерото, добавя Флагман.