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Шефът на затвора също обжалва
пускането на убиеца на Милен Цветков

Днес, 18:28
Снощи пред Съдебната палата се състоя протест, организиран от бащата на загиналата Сияна - Николай Попов, срещу предсрочното освобождаване на Кристиян Николов
EPA/BGNES
Снощи пред Съдебната палата се състоя протест, организиран от бащата на загиналата Сияна - Николай Попов, срещу предсрочното освобождаване на Кристиян Николов

Началникът на затвора в София е депозирал частна жалба до Софийски апелативен съд срещу определението, с което бе уважена молбата на Кристиан Николов за предсрочно условно освобождаване, съобщи вести.бг. Николов уби журналиста Милен Цветков на 19 април 2020 г. в катастрофа с превишена скорост на кръстовище в София и след употреба на наркотици. 

Началникът предостави вече отрицателно становище пред Софийски градски съд, в производството, в което е уважена молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов.

В определението съдебният състав не взе под внимание мотивите на администрацията на затвора, че не са налице убедителни доказателства за поправяне на осъдения Николов. Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска. 

Началникът на затвора подчертава още, че затворникът ефективно е изтърпял само 1/3 от наложеното наказание и липсват убедителни доказателства за поправяне и превъзпитаване на осъдения. Той счита, че корекционната работа с осъдения следва да продължи и да се проведе в пълнота, за да може да се постигне ефект в посока промяна в нагласите за водене на законосъобразен начин на живот.

Софийският градски съд уважи на 22 октомври молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за катастрофата от 19 април 2020 г., при която загина журналистът Милен Цветков. Решението обаче не е окончателно и след обжалване от прокуратурата Николов остава в затвора до произнасянето на Софийския апелативен съд.

През юни 2023 г. Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата му за причиняване на смърт при евентуален умисъл. Николов шофирал след употреба на наркотични вещества със скорост около 99 км/ч при ограничение от 50 км/ч и ударил автомобила на Цветков на кръстовище в София.

Градският съд мотивира решението си с изтърпяната част от наказанието, доброто поведение на Николов, участието му в курсове за справяне със зависимости и работата му в затвора. Прокуратурата обаче оспори извода, че той се е поправил.

Решението на апелативния съд ще определи дали той ще бъде освободен предсрочно, или ще продължи да излежава наказанието си.

 

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