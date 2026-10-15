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Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе от затвора предсрочно

През юли 2023 г. Кристиян Николов беше осъден на 9 г. затвор за жестоката катастрофа

Днес, 19:29
Октомври 2022 г. Кристиян Николов в Софийския апелативен съд.
БГНЕС
Октомври 2022 г. Кристиян Николов в Софийския апелативен съд.

Кристиян Николов, който излежава 9-годишна присъда за смъртта на Милен Цветков, е поискал да бъде пуснат предсрочно от затвора. Софийският градски съд ще разгледа молбата му другия четвъртък.

Окончателното решение по делото на Николов беше постановено от Върховния касационен съд на 21 юли 2023 г. Мнозинството в съдебния състав прие тезата на прокуратурата, че младият мъж е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал журналиста след употреба на наркотици и при значително превишена скорост. Въпреки това, върховните съдии не увеличиха наказанието, наложено от долната инстанция и то остана 9 години затвор и 10 години без книжка.

За да приеме, че Николов е действал при евентуален умисъл, ВКС пише, че той е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици заради прекомерно превишената скорост и ярко нарушените на пътните правила.

Николов причини смъртта на Милен Цветков на Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста, който чакаше на червен светофар в София с близо 100 км/ч. и след употреба на амфетамини, кокаин и марихуана.

Законът казва, че съдът може да постанови условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от затвора на осъден, който е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически поне половината от наказанието (2/3 в случаите на опасен рецидив). Времето на неизтърпяната част се превръща в условна присъда, в рамките на която съдът може да постанови и пробационна мярка. Ако в това време освободеният извърши ново умишлено престъпление, той изтърпява и тази част от наказанието.

Задържането и домашният арест по време на разследването и съдебното производство също се броят за изтърпяна присъда.

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