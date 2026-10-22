Съдът пусна убиеца на Милен Цветков на свобода

Кристиян Николов, който излежава 9-годишна присъда за смъртта на журналиста Милен Цветков, ще излезе предсрочно от затвора. Съдебен състав начело с Виктор Чаушев удовлетвори молбата му.

Николов причини смъртта на Милен Цветков на Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста, който чакаше на червен светофар в София с близо 100 км/ч. и след употреба на амфетамини, кокаин и марихуана. За това той бе осъден 9 години затвор и 10 години без книжка. Фактичекси досега той е изтърпял 5 години, 7 месеца и 1 ден. Законът позволява след като си изтърпял половината от положеното наказание да поискаш условно предсрочно освобождаване.

Решението на съда идва, въпреки че днес и прокурорът, и затворническата администрация бяха против освобождаването.

Защитата изтъкна, че Николов е посетил всички възможни курсове, които е могъл, включително такъв за справяне със зависимости. В затвора младият мъж е бил избран от съкилийниците си за "кмет", а самият той посочи, че помага на администрацията, като превежда от два езика.

Защитата депозира и декларация от частна фирма "Деа 2024", че е готова да назначи веднага Кристиян Николов на работа, ако бъде освободен предсрочно. Прокурорът обаче уточни, че това е фирмата на майка му.

В последната си дума Кристиян Николов каза, че за пореден път изразява съболезноания към близките на Милен Цветков и че ще съжалява цял живот за стореното. Решението на съда ще бъде обжалвано от прокуратурата пред САС.