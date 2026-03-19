СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

Днес, 07:01
Софийският градски съд ще гледа днес делото срещу бившия лидер на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков.

Той е подсъдим заради ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, извършен през март 2022 г. Обвинението срещу Петков е за длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател.

Очаква се да стане ясно дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще бъде разпитан по искане на прокуратурата.

В края на януари един от свидетелите по делото - полицай Цветан Йоцов от ГДНП, заяви, че обиските и арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са били обсъждани с Петков в Министерския съвет.

Вчера европейският главен прокурор отрече да има общо с ареста на лидера на ГЕРБ преди четири години. Ръководителят ѝ Лаура Кьовеши уточни, че към този момент Прокуратурата на ЕС не е водила разследване.

