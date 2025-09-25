Медия без
Граждани протестират пред централата на ДПС

Пеевски обвини ПП-ДБ, че "застрашават гражданския мир", и призова хората си да не се подават на провокации

25 Септ. 2025Обновена
Новата централа на ДПС е на столичната улица "Врабча" 23 и от доста време е в ремонт.
Политическото напрежение се покачва покрай днешния протест пред централата на ДПС, организиран от сдружението БОЕЦ и подкрепен от ПП-ДБ. Демонстрацията започна от 15 часа на столичната улица "Врабча" 23, където лидерът на партията Делян Пеевски премести партийната централа от стария адрес на булевард "Александър Стамболийски".

Очакваше се контрапротест от страна на поддръжници на Пеевски, но за момента такива няма. Пред сградата има полицейски кордон, който държи протестиращите на разстояние. Служители на реда има струпани на групички и в околните улици, но видима нужда от присъствието им няма, тъй като демонстрацията минава спокойно.

Тази сутрин Ивайло Мирчев от ДБ обяви, че "Делян Пеевски е пуснал квоти от контрапротестиращи до всичките си кметове да бъдат докарани с автобуси за протеста". Според депутата "се търси гражданско противопоставяне между етнически турци от страната и протестиращите в София".

"Пеевски търси ескалация, това е огромен проблем, защото може да предизвика сериозни сътресения в страната - нещо, което Пеевски иска. Ние ще направим всичко възможно да не допуснем това", каза Мирчев. Той сравни сегашната ситуация с протеста пред резиденцията на Росенец (в която преди живееше бившият лидер на ДПС Ахмед Доган – бел.ред.), когато според него полицията се изтеглила, за да има сблъсъци.

Малко по-късно Пеевски излезе с позиция, в която се обяви срещу "опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения". "Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници", казва Пеевски и призовава симпатизантите си "да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било".

