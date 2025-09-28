"Продължаваме промяната" си избира председател

Делегатите на Общото събрание на "Продължаваме промяната" ще изберат днес нов лидер на партията, пише БНР. Резултатите от гласуването ще станат ясни в следобедните часове. Засега има само една номинация – на настоящия председател Асен Василев.

Във втория ден на форума ще бъдат направени промени в устава, където ще бъде записано създаването на нов орган – Етична комисия. Ще бъдат избрани и нови състави на Националния, Изпълнителния и Контролния съвет. Вчера бившият съпредседател на партията Кирил Петков предложи в Изпълнителния съвет да влезе арестувания кмет на Варна Благомир Коцев, за да се даде знак за подкрепа. Ще бъде приета и нова Политическа платформа на "Продължаваме промяна".

Гласуването е пряко и ще се извършва чрез приложение в телефоните, като така изборът на делегатите ще е видим.

Вот на недоверие

ПП-ДБ няма да подкрепи вота на недоверие към правителството, искан от "Възраждане" заради водната криза. Това съобщи пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", депутат от ПП-ДБ. На "Възраждане" не им достигат пет подписа.

"Вотовете на недоверие не трябва да бъдат девалвирани. Трябва да бъдат внимателно използвани и добре мотивирани. Не трябва да се пракалява с тях. Иначе служат за оправдание на управляващите, че не могат да вършат работа в парламента".

Безводието не е нещо, което може да се реши за един месец, смята Божанов. Той обаче го определя като следствие от "завладяването на държавата и нелигитимното упражняване на властта".

Оставка

Божанов добави, че утре формацията ще реши дали да подкрепи исканата от "Възраждане" оставка на председателя на парламента Наталия Киселова.

Полко дни националистите на Костадин Костадинов поискаха оставката на председателя на парламента. Тогава от ПП казаха, че биха подкрепили "Възраждане" в събирането на подписи. От ДБ обаче бяха на коренно различна позиция. "Нищо няма да подкрепим на "Възраждане", изтъкна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Искането за оставката на Киселова е подкрепено и от депутатите на МЕЧ.