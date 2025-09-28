Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Продължаваме промяната" си избира председател

Утре ПП-ДБ решават дали да подкрепят искането на "Възраждане" за оставката на Наталия Киселова

28 Септ. 2025Обновена
Председателят на ПП-ДБ Асен Василев
БГНЕС
Председателят на ПП-ДБ Асен Василев

Делегатите на Общото събрание на "Продължаваме промяната" ще изберат днес нов лидер на партията, пише БНР. Резултатите от гласуването ще станат ясни в следобедните часове. Засега има само една номинация – на настоящия председател Асен Василев.

Във втория ден на форума ще бъдат направени промени в устава, където ще бъде записано създаването на нов орган – Етична комисия. Ще бъдат избрани и нови състави на Националния, Изпълнителния и Контролния съвет. Вчера бившият съпредседател на партията Кирил Петков предложи в Изпълнителния съвет да влезе арестувания кмет на Варна Благомир Коцев, за да се даде знак за подкрепа. Ще бъде приета и нова Политическа платформа на "Продължаваме промяна".

Гласуването е пряко и ще се извършва чрез приложение в телефоните, като така изборът на делегатите ще е видим.

Вот на недоверие

ПП-ДБ няма да подкрепи вота на недоверие към правителството, искан от "Възраждане" заради водната криза. Това съобщи пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България",  депутат от ПП-ДБ. На "Възраждане" не им достигат пет подписа.

"Вотовете на недоверие не трябва да бъдат девалвирани. Трябва да бъдат внимателно използвани и добре мотивирани. Не трябва да се пракалява с тях. Иначе служат за оправдание на управляващите, че не могат да вършат работа в парламента". 

Безводието не е нещо, което може да се реши за един месец, смята Божанов. Той обаче го определя като следствие от "завладяването на държавата и нелигитимното упражняване на властта".

Оставка

Божанов добави, че утре формацията ще реши дали да подкрепи исканата от "Възраждане" оставка на председателя на парламента Наталия Киселова. 

Полко дни националистите на Костадин Костадинов поискаха оставката на председателя на парламента. Тогава от ПП казаха, че биха подкрепили "Възраждане" в събирането на подписи. От ДБ обаче бяха на коренно различна позиция. "Нищо няма да подкрепим на "Възраждане", изтъкна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Искането за оставката на Киселова е подкрепено и от депутатите на МЕЧ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Продължаваме промяната, ПП-ДБ

Още новини по темата

Василев и Петков обявиха, че ПП се готви за "дълга война"
27 Септ. 2025

ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
18 Септ. 2025

Варненската ПП-ДБ вижда сценарий с кметски избори през зимата
16 Септ. 2025

59 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС внесоха вота на недоверие
12 Септ. 2025

Според ПП-ДБ всички актове на Сарафов са нищожни
10 Септ. 2025

ПП заплаши прокуратурата с нахлуване
04 Септ. 2025

Сезонът на протестите започна рехаво от Варна
02 Септ. 2025

Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
19 Авг. 2025

Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
28 Юли 2025

Асен Василев: Без нас, ако ДБ тръгне с ГЕРБ

26 Юли 2025

В ход е ново политическо пренареждане
24 Юли 2025

Продължават протестите в защита на варненския кмет
23 Юли 2025

Депутати сезираха КС срещу шефовете на КЗЛД и Сметна палата
18 Юли 2025

Казусът във Варна: дълбока държава и байраци
17 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар