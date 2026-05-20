Правосъдният министър уволни шефката на Агенцията по вписвания

Министърът на правосъдието Николай Найденов маха шефката на Агенцията по вписвания Даниела Митева. Това се разбра от брифинг на самия Найденов след редовното заседание на Министерски съвет. Той каза, че освобождаването на Митева ще е факт вероятно до края на работния ден, защото по закон трябвало да мине и съгласувателна процедура с министър-председателя.

"Състоянието на Агенцията по вписванията е изключително притеснително. Това е стратегическа структура, която съсредоточава регистрацията на фирми, неправителствени организации, държавни институции, имоти и други. Институция, която обработва голям обем лични данни, и не е пресилено да се каже, че тази агенция и нейната дейност касае живота на всеки един български гражданин и бизнес“, разясни Найденов.

„Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството сигнали – са били толерирани или пренебрегвани“, изуми се той. Над 60% от щатните бройки в общата администрация са незаети. „Няма главен секретар, няма назначени заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция“, коментира Николай Найденов. Той е изискал всички налични доклади и проверки, за да може да състави мнение за състоянието, в което поема ведомството и да предприеме съответните мерки.

По думите на Найденов финансите са безпорядък, активите са осчетоводявани неправилно, има и трайни слабости при възлагане на обществени поръчки. „Регистърът по несъстоятелност не е въведен, въпреки че министерството е осигурило по закон необходимите предпоставки“, заяви той.

Той коментира информация за изхвърлени документи с лични данни на граждани и служебна кореспонденция и каза: „Моята работа е да сезирам компетентните органи, за да кажат дали това е било небрежност или нещо повече“.

„Но какво всъщност е притеснително и какво ме накара да привлека вашето внимание. Аз не ви предоставям нова информация – сигнали за тези нередности са постъпвали в Министерството на правосъдието още през 2024 г. и 2025 г. Инспекторатът и вътрешният одит са ги констатирани. В докладите си проверяващите са посочили, че съзнателно са били възпрепятствани от изпълнителния директор чрез забавяне на предоставяне на данни, предоставяне на непълна или невярна информация, и липса на елементарно взаимодействие“, заяви Найденов.

Той съобщи, че в доклад е препоръчано е незабавно освобождаване на Даниела Митева и сезиране на Софийската градска прокуратура.

„Тези препоръки не са били изпълнени – нещо повече, тя е получавала тримесечни оценки за „изключително“ или „много добро“ изпълнение на задълженията, зад което стоят получавани понякога петцифрени бонуси в лева“, съобщи министърът на правосъдието.

И се обърна към служителите в АВ: „Искам ясно да заявя, че тази практика приключва. Обръщам се към почтените служители в агенцията, за да ги подкрепя в работата им в една среда, в която са били въвлечени във водовъртеж от хаос и обиди. За това, че са били принуждавани да правят подписки в защита на техния изпълнителен директор. Искам да ги помоля да продължат да изпълняват задълженията си отговорно и професионално, за да може при назначаване на ново ръководство да започне оздравителен процес, паралелно с обезпечаване на сигурността на данните на гражданите бизнеса“.

Само преди Министерството на правосъдието започна проверка на Агенцията по вписванията след сигнал на БОЕЦ, че над 2000 нотариални акта на имоти, собственост на жители на София, са изчезнали от архива й. От Министерството на правосъдието обявиха тогава, че министър Николай Найденов е изискал информация от ръководството на Агенцията по вписванията, вкл. и докладите от извършени проверки.