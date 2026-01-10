Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПП-ДБ дават значимо представителство на младите в листите

Трите партии в коалицията пишат обща управленска програма

Днес, 11:53
"Да, България" обещава значимо представителство на младите в листите си.
FB/Продължаваме промяната
"Да, България" обещава значимо представителство на младите в листите си.

"Да, България", "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната" ще се явят заедно на предстоящите извънредни парламентарни избори, и ще гарантират "значимо представителство" на младото, политически активно поколение, с цел разширяване потенциала на коалицията. Това обявиха от "Да, България" след националния съвет на партията вчера.

Трите партии ще пишат заедно консолидирана управленска програма с програма за демонтиране на модела на завладяната държава. Приоритет ще бъде "реализирането на бързи и фокусирани политики в областта на правосъдието и борбата с корупцията с цел справедливост и демонтиране на корупционния модел на завладяната държава, поискано от десетки хиляди протестиращи по площадите през 2025 г.".

Сред задачите на изпълнителния съвет е да подготви и въведе интеграционни политики за етническите и религиозни общности и да гарантира тяхното политическо представителство, включително чрез включване в законодателната, изпълнителната и местната власт. Възлага се и да се извършат съществени промени в каналите и форматите на взаимодействие между политическите представители и гражданите с оглед на обществените очаквания за по-високо ниво на отчетност и контрол върху властта.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Да България, Продължаваме промяната, Демократи за силна България, парламентарни избори 2026

Още новини по темата

ПП: Бюджет 2 - няма да стане и по този начин!
08 Дек. 2025

МВР се самопохвали, че действало по европейски срещу вандалите
02 Дек. 2025

Провокатори предизвикаха безредици в центъра на София
02 Дек. 2025

Пред парламента протестира най-внушителният брой граждани от 2013 г. (галерия)
26 Ноем. 2025

"Прасе касичка" посрещна депутатите пред парламента
20 Ноем. 2025

"Промяната" не се поддава на промяна
11 Ноем. 2025

Акад. Денков стана зам.-председател на "Продължаваме промяната"
08 Ноем. 2025

Асен Василев бе избран единодушно за председател на ПП
28 Септ. 2025

Василев и Петков обявиха, че ПП се готви за "дълга война"
27 Септ. 2025

ПП-ДБ се оттича и към "Новото начало"
02 Юли 2025

"Промяната" увисна на ръцете на ДБ
01 Юли 2025

Кирил Петков подаде оставка като депутат и започва да обикаля страната
30 Юни 2025

Асен Василев остава единствен председател на ПП
29 Юни 2025

Още петима напуснаха "Продължаваме промяната"
26 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?