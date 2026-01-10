ПП-ДБ дават значимо представителство на младите в листите

"Да, България", "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната" ще се явят заедно на предстоящите извънредни парламентарни избори, и ще гарантират "значимо представителство" на младото, политически активно поколение, с цел разширяване потенциала на коалицията. Това обявиха от "Да, България" след националния съвет на партията вчера.

Трите партии ще пишат заедно консолидирана управленска програма с програма за демонтиране на модела на завладяната държава. Приоритет ще бъде "реализирането на бързи и фокусирани политики в областта на правосъдието и борбата с корупцията с цел справедливост и демонтиране на корупционния модел на завладяната държава, поискано от десетки хиляди протестиращи по площадите през 2025 г.".

Сред задачите на изпълнителния съвет е да подготви и въведе интеграционни политики за етническите и религиозни общности и да гарантира тяхното политическо представителство, включително чрез включване в законодателната, изпълнителната и местната власт. Възлага се и да се извършат съществени промени в каналите и форматите на взаимодействие между политическите представители и гражданите с оглед на обществените очаквания за по-високо ниво на отчетност и контрол върху властта.