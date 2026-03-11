Провали се поръчка за ремонт на "МиГ-29"

Обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29 е прекратена, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие. Това е записано в решение на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, публикувано в Регистъра за обществени поръчки.

Министерство на отбраната пусна в началото на февруари т.г обществена поръчка за ремонт на 10 двигателя за МиГ-29. Общата прогнозна стойност е 17 537 311,53 евро без ДДС (21 044 773,84 евро с ДДС).

Според регистъра на обществените поръчки, МО търсиш някой, който да извърши "основен/капитално-възстановителен ремонт (КВР) на до 10 броя двигатели РД-33, сер. 2, за самолети МиГ-29 за възстановяване на техния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба". Целта е да се сключи рамково споразумение за срок от 48 месеца. Последното означава, че България ще използва поне още четири години съветските МиГ-29. При провалената сега поръчка обаче не е ясно какво точно ще се случи с тези изтребители.

Само преди няколко седмици стана ясно, че прогнозните разходи за експлоатацията на самолетите МиГ-29 и Су-25 за 2026 г. ще бъдат с 10 млн. лв. по-големи, отколкото за предходните две години. Министерството на отбраната е предвидило, че експлоатацията на двата стари съветски самолета ще струва общо малко над 114 млн. лв. срещу 104 млн., които са били заложени за предните две години.

Поддръжката на МиГ-29 ще струва 86,4 млн. лв., а на Су-25 – 27,6 млн. лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети.

В сумата за 2024 и 2025 г. се включват разходите за заплати, поддържане на инфраструктурата и части (услуги и доставки на авиационни части и гориво). Пари за обучение не фигурират в сумата, тъй като за МиГ-29 и Су-25 такова не е провеждано през последните 5 години.

Съветските самолети не се предвижда да бъдат снети от въоръжение, докато не бъде постигната първоначалната оперативна готовност на F-16. "Това би лишило българските ВВС от ключови способности и би направило невъзможно изпълнението на конституционните и съюзните ангажименти за продължителен период от време. По тази причина прекратяването на експлоатацията на МиГ-29 и Су-25 ще бъде тясно обвързана с придобиването на същите способности с F-16", заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на депутатски въпроси.

Предвид трудната за прогнозиране ситуация към този момент не са водени консултации с Украйна за по-нататъшната експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25, става още ясно от думите на министър Запрянов.

От различни обществени поръчки през последните години, свързани с подръжка и ремонт, България разполага с около 15 МиГ-29 и 14 Су-25. На няколко пъти ръководството на МО успяваше да закърпи положението около тези самолети и да продължи да ги държи във въздуха с различни договори с Полша и Беларус. Такъв беше случая с модернизирането на 8 Су-25 в Беларус и покупката на двигатели от Полша за МиГ-овете.

На практика само в Украйна, Русия и Беларус може да се търси ремонт с лиценз, а пък двигатели могат да дадат същите държави и Полша и Словакия. Братислава преди време обяви, че дава всичко свързано с МиГ-29, на Украйна. Същото стори и Полша, но тя запази няколко бройки и ни предоставя два двигателя. Всичко това обаче се смята за недостатъчно за поддържане на самолетите до 2028-2030 г., когато се предполага, че ще може да се използват пълноценно закупените от България за около 5 млрд.лв. от САЩ 16 изтребителя F-16.