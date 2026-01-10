Половин България е с оранжев код за поледици

В 19 области на страната е обявен оранжев код за опасност от поледици и обилни валежи от сняг и дъжд, за останалите е в сила жълт код за силен вятър и проливни дъждове, и само в някои общини на областите Варна и Бургас днес синоптиците дават зелен код.

В цялата страна днес обстановката ще е сложна, като ще се сменят дъжд и сняг, на места със силен вятър. Минималните температури ще са от минус 3 до плюс 3 градуса, а максималните - от 3 градуса за София до 10 за Сандански. В сутрешните часове на места в Северозападна България, високите полета на Югозападна и районите около Средна Гора ще има условия за поледици, прогнозират синоптиците. Оранжев код за поледици, сняг и дъжд е издаден за общини в областите Силистра, Разград, Шумен, Търговище, Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Враца, София-област, София, Монтана, Видин, Кюстендил, Перник, Смолян, Кърджали, Хасково, Бургас.

За много от общините с оранжев код прогнозата е температурите да се повишат, да завали сняг, който ще премине в дъжд, а със застудяването отново да завали сняг. Ще се образуват поледици. Очакват се значителни валежи, през нощта срещу неделя - от сняг, със снегонавявания за някои области.

Тази нощ в София са паднали 20 л/кв.м дъжд, съобщи Метео България. Има наводнени улици и големи локви, които затрудняват движението.

Лоши са условията за туризъм днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба. Времето е облачно и мъгливо. В планините има и превалявания от сняг. Пътищата на Витоша бяха временно затворени даже за автобусите на градския транспорт заради лошото време. От 10:00 до 15:00 ч. през почивните дни към "Алеко" и Златните мостове не се допускат автомобили. В момента нормално се движат автобусни линии 61 и 63 към Златните мостове, а линия 66 се движи само до заслона „Бай Кръстьо“.