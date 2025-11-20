Полицайка помагач в престъпление получи 5 години затвор

Скрийншот видео Нова тв Симона Радева е осъдена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие

Софийският Районен съд осъди на 5 години затвор бившата полицайка Симона Радева, предаде Дарик нюз. Това стана след 8-часово заседание.

Радева е призната за виновна за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата на 5 юли 2022 г. на бул. „Черни връх“ в София, при която загинаха две млади жени. След катастрофата тя е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в апартамента си недалеч от местопрестъплението.

Държавното обвинение отчете доброто процесуално поведение на Радева и чистото ѝ съдебно минало.

На днешното съдебно заседание прокуратурата посочи, че Радева е имала информация за катастрофата по-рано от полицай Якимов – приятелят ѝ, който отишъл на мястото на произшествието по служебна работа. Малко по-късно в същата нощ тя получила обаждане от телефона на Семерджиев с конкретни указания какво да направи, на което се съгласила.

Според обвинението Радева е отишла в автомивката за стълбата с ясно съзнание за действията си, взела я и по този начин е помогнала на Семерджиев да се укрие, като влезе в дома си през прозореца.

По-рано на днешното заседание тя даде обяснения при закрити врата. Защитникът ѝ, адвокат Марио Найденов, поиска това поради възможно разкриване на факти, свързани с личния ѝ живот.