Покрай скенерите отслабват гаранциите за честността на вота

Нови разпри избухнаха в парламентарната правна комисия, която продължава, мъчително бавно, да работи по промените в Изборния кодекс на второ четене. Повод стана желанието на управляващите да се заличи от закона разпоредба, която е част от гаранциите за честността на вота, като според опозицията целта е да се насърчи купуването на гласове.

В кодекса се посочва, че върху бюлетината, дадена на избирател, трябва да остава същия номер като върху кочана с бюлетини, от който тя е откъсната от избирателната комисия. Членовете на избирателната комисия трябва да сравнят номера, преди избирателят да пусне бюлетината в урната. Тогава комисията слага и втори печат върху бюлетината.

Управляващите предлагат да се заличи текстът, който разпорежда, че избирателната комисия трябва да сравни номера. Идеята за това идва от прословутата им работна група, която е напълнила законопроекта с предложения за второ четене, включително за скенерите, без да става ясно кои са конкретните депутати от мнозинството, които са направили тези предложения (от опозицията непрекъснато настояват членовете на групата да се разкрият, но те не го правят - бел.а.).

Опозиционните депутати от ПП-ДБ и „Възраждане“ реагираха, че това ще наруши честността на вота и ще насърчи опитите да се манипулира гласуването. От мнозинството коментираха, че когато се използват скенери за отчитане на гласовете, както те искат, тогава бюлетината пада в една кутия, без избирателната комисия изобщо да се докосва до нея. Това не оставя възможност да се сверява номерът на бюлетината с номера на кочана, нито пък да се слага втори печат върху бюлетината.

БЕЗ ГЛАСУВАНЕ

Правната комисия изобщо не гласува нищо. В началото на заседанието се оказа, че няма кворум – част от депутатите от мнозинството отсъстваха, а опозиционните изобщо не влязоха за заседанието. Така мина повече от час и накрая председателят на комисията Анна Александрова откри заседанието само със свои колеги от мнозинството, които междувременно се бяха събрали. Александрова обяви, че само ще обсъждат текстовете по законопроекта, без да ги гласуват.