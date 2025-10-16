В Пазарджик поне още седмица ще текат тайни пазарлъци

Най-малко седмица още получи новият общински съвет на Пазарджик "да тъкми" мнозинство. Днес първата сесия бе насрочена от областния управител за следващия четвъртък, тогава избраниците ще се закълнат и гласуват за председател на органа. Обикновено именно при избора на председател става ясно мнозинството, предопределящо решенията в мандата нататък. Но не е задължително гласуването да доведе до резултат - възможно е "сглобката" да не бъде договорена за първата сесия, пазарлъците да продължат. Всичките тези процеси, съобразно българската традиция, текат далеч от прожекторите.

След редовния вот през 2023 г. председател на съвета в Пазарджик бе избран след няколко бурни безплодни заседания. Разноликият състав на органа в крайна сметка излъчи рехаво мнозинство с основна ос ГЕРБ - ПП-ДБ - БСП. То застана зад кмета Петър Куленски (ПП-ДБ), като БСП получи зам.-кмет, ГЕРБ председател на съвета.

Възможно е сега мнозинството въобще да не бъде прокметско. Интригата е свързана изглеждащата незаобиколима група на ДПС (Пеевски). Голям фактор са и хората на бившия кмет Тодор Попов. Предизборно те се бяха пръснали в няколко листи. Все още не е публично видимо колко, как и дали ще се съберат в съвета. Числеността на по-важните групи в 41-членния орган: ДПС - 8, ПП-ДБ - 6, "Свобода" (бизнесменът Румен Димитров) - 5, БСП - 4, ВМРО (Попов) - 3, ГЕРБ - 3.

Както е известно, на 12 октомври се проведоха извънредни избори в Пазарджик за местен парламент, след като вотът от 2023 г. бе касиран заради множество нарушения. Изборният ден бе изпъстрен с огромни скандали (купуване на гласове, "граждански арести"), но към момента този път не личи желание в партиите да обжалват (вероятно, защото тече средата на мандата). Резултатът нареди ГЕРБ едва шеста, което пък даде повод на Бойко Борисов да прехвърли темата на националния политически терен - искайки промени в изпълнителната власт.