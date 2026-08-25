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Откриха дрон край Царево

Откритият апарат е в необичайно запазено състояние

25 Авг. 2026Обновена
Безпилотният летателен апарат е бил изхвърлен от вълните край скалите в залив в района.
Министерство на отбраната
Безпилотният летателен апарат е бил изхвърлен от вълните край скалите в залив в района.

Дронът, за който по-рано днес беше подаден сигнал, че е забелязан в морето край Царево, е открит и изваден от водата от специалисти на Военноморските сили. Това потвърди за БНТ заместник-областният управител на Бургас Веселин Анестиев, който е бил на място.

Безпилотният летателен апарат е бил изхвърлен от вълните край скалите в залив в района. Първоначално обектът е локализиран от полицията, а районът е бил обезопасен до пристигането на военните специалисти.

"Първо направиха обследване с дрон, за да проверят състоянието на летателния апарат. Прецениха, че няма опасност да се взриви, след което влязоха във водата и го извадиха по установения ред", коментира Веселин Анестиев, заместник-областен управител на Бургас. По думите му откритият апарат е в необичайно запазено състояние. Предстои безпилотният апарат да бъде обследван, за да бъдат установени моделът, произходът му и обстоятелствата, при които е попаднал в морето.

Това е пореден дрон от войната между Русия и Украйна, установен в българската акватория на Черно море. Само преди два дни флотът трябваше да реагира на друг сигнал за БПЛА, открит в района на Албена.

Междувременно днес турските институции съобщиха за открит дрон в района на село Капъсую в окръг Бартън. Той е неутрализиран от турските ВМС и Брегова охрана.

Драстично се увеличиха заплахите за корабоплаването в Черно море през последните три месеца, след като Украйна започна масивна кампания с удари срещу търговски кораби, търгуващи с Русия. Москва отговори с практическа блокада на Черноморските пристанища на Украйна. Над 300 търговски кораба са поразени през този период в Черно и Азовско море, като при атаките има загинали морски лица.

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Ключови думи:

морски дрон, Царево

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